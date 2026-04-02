Visma-Lease a Bike trekt duidelijke conclusie na nieuwe teleurstelling voor Van Aert

Opnieuw een zure tweede plaats voor Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar verloor hij de sprint van Powless, nu werd Van Aert op 100 meter van de streep nog ingehaald door Ganna.

Van Aert botst op sterke Ganna

Van Aert had op zo'n 10 kilometer van de streep iedereen afgeschud en leek op weg naar de overwinning. Het verschil was echter nooit meer dan 15 tot 20 seconden, waardoor het peloton hoop mocht blijven houden.

In de slotkilometers kwam Ganna dan nog heel sterk opzetten. "Een heel sterke Ganna hield de boel draaiende. Hij heeft het zelf afgedwongen dat hij nog terugkwam", geeft Visma-ploegleider Maarten Wynants toe bij Sporza.

Weer geen zege voor Visma-Lease a Bike en Van Aert

Voor Visma-Lease a Bike is het opnieuw bijzonder zuur na wat er vorig jaar gebeurde. De ploeg deed wel uitstekend werk voor Van Aert door af te stoppen, maar uiteindelijk was het net niet genoeg om Van Aert aan de zege te helpen.

Lees ook... Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"›

"De overwinning had de ultieme boost gegeven. Nu moeten we tevreden zijn met de inspanning die hij geleverd heeft", besluit Wynants. Voor de Ronde van Vlaanderen lijkt Van Aert wel helemaal klaar te zijn.