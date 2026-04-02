Voormalig toprenner: "Zonder een motor voorop had Van der Poel de E3 waarschijnlijk niet gewonnen"

Mathieu van der Poel trekt als een van de topfavorieten naar de Ronde van Vlaanderen. Hij won onlangs de E3 Saxo Classic, al zou dat zonder motor anders geweest zijn volgens ex-prof Jakob Fuglsang.

Fuglsang laat zich bij het Deense Feltet uit over een probleem dat in het wielrennen regelmatig over de tongen gaat, namelijk dat van motoren. Dat probleem werd na de Amstel Gold Race van 2023 plots een heel actueel thema.

In die koers won ene Tadej Pogacar, nadat de auto van koersdirecteur Leo van Vliet een tijdlang voor de Sloveen uit gereden had. Het is maar een van de vele koersen waar er over de rol van de motoren gesproken werd.

Had Van der Poel de E3 gewonnen?

"Ik ben al jaren van mening dat de motoren meer bepalend zijn dan veel andere factoren. Ze helpen bepalen of degene die wegrijdt voor blijft", zegt Fuglsang over het probleem, geciteerd door In de Leiderstrui.

"Het gaat erom dat je als eerste aanvalt. Als je dat doet krijg je de motor mee en kunnen ze je niet meer inhalen." Waarna de Deen een recent voorbeeld aanhaalt. "Zonder een motor voorop had Mathieu van der Poel de E3 waarschijnlijk niet gewonnen."

De Deen pleit voor een mentaliteitswijziging in het peloton. "Het gaat waarschijnlijk nooit mogelijk zijn, maar we zouden moeten afspreken niet achter de motoren aan te racen."