Voormalig toprenner: "Zonder een motor voorop had Van der Poel de E3 waarschijnlijk niet gewonnen"

Lorenz Lomme
| Reageer
Mathieu van der Poel trekt als een van de topfavorieten naar de Ronde van Vlaanderen. Hij won onlangs de E3 Saxo Classic, al zou dat zonder motor anders geweest zijn volgens ex-prof Jakob Fuglsang.

Fuglsang laat zich bij het Deense Feltet uit over een probleem dat in het wielrennen regelmatig over de tongen gaat, namelijk dat van motoren. Dat probleem werd na de Amstel Gold Race van 2023 plots een heel actueel thema.

In die koers won ene Tadej Pogacar, nadat de auto van koersdirecteur Leo van Vliet een tijdlang voor de Sloveen uit gereden had. Het is maar een van de vele koersen waar er over de rol van de motoren gesproken werd.

"Ik ben al jaren van mening dat de motoren meer bepalend zijn dan veel andere factoren. Ze helpen bepalen of degene die wegrijdt voor blijft", zegt Fuglsang over het probleem, geciteerd door In de Leiderstrui.

"Het gaat erom dat je als eerste aanvalt. Als je dat doet krijg je de motor mee en kunnen ze je niet meer inhalen." Waarna de Deen een recent voorbeeld aanhaalt. "Zonder een motor voorop had Mathieu van der Poel de E3 waarschijnlijk niet gewonnen."

Lees ook... Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar
De Deen pleit voor een mentaliteitswijziging in het peloton. "Het gaat waarschijnlijk nooit mogelijk zijn, maar we zouden moeten afspreken niet achter de motoren aan te racen."

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

18:35
"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

16:00
Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

21:30
🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

16:44
Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

20:30
Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

19:45
Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

19:30
Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

11:00
Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

19:00
Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

18:05
🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

18:25
Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

18:00
Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

17:01
Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

15:00
"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

14:00
Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

13:30
🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

13:00
Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

12:30
🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

12:00
Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

11:20
Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

10:45
Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

07:00
Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

10:00
"Kans is groot dat ik dan gestopt ben": Van Aert doet verrassende onthulling

09:00
"Hij verdient het echt": Planckaert onthult wie hij graag de Ronde ziet winnen

08:30
"Vind het erg jammer": Belgische topper moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

08:00
De winnende tactiek? Dirk De Wolf geeft helder advies aan Wout van Aert voor de Ronde

07:30
Ex-topper gaat verrassend tegen de stroom in: "Mijn favoriet is Van Aert, Van der Poel lijkt minder krachtig"

04/04
Van der Poel gewaarschuwd voor slopende tactiek van UAE-sluipmoordenaars: "Vorig jaar parkeerde hij ineens"

04/04
Vriendin Van der Poel mysterieuze maar belangrijke steun: "Ze slaat vaak gemoedelijk praatje met Sarah De Bie" Naast de fiets

04/04
Lampaert en Del Grosso hebben zo hun eigen inzichten over de beslissing van Evenepoel

04/04
Huidig en voormalig kampioen breken een lans voor Van Aert: "Dat verdient hij niet"

04/04
Waarom loopt het zo vaak fout? Richting factor Van der Poel en Pogacar gewezen voor vele valpartijen Interview

04/04
De grote vrees is er nog altijd: Van Aert onder andere door Gilbert met de voeten op de grond gezet

04/04
Straks opnieuw zo'n slimme zet van Van Aert? "Je kunt zien waarom hij een van de grootste kampioenen is" Interview

04/04
Van Aert heeft zijn helm en ook Evenepoel is op speciale manier blikvanger van jewelste: "Wow, olalaa!"

04/04

