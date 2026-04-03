📷 Van Aert krijgt speciaal cadeau, maar deelt ook prikje uit aan Evenepoel

Wout van Aert zal met een aangepaste Red Bull-helm rijden tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daarop staan vingerafdrukken van andere Red Bull-atleten.

Enkele jaren voor Red Bull als sponsor actief werd in het wielrennen, tradt Wout van Aert toe tot de Red Bull-familie en sindsdien rijdt hij ook met het herkenbare logo van de producent van energiedranken op zijn helm.

Van Aert krijgt speciale Red Bull-helm

Tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal Van Aert een aangepaste versie van die helm dragen. Er zijn vingerafdrukken aangebracht van enkele sporters, die zo Van Aert willen steunen.

Onder meer zevenkampster Nafi Thiam, rallypiloot Thierry Neuville, triatleet Marten Van Riel staan erop. Onder meer hockeyer Felix Denayer en skatester Lore Bruggeman kwamen de helm persoonlijk afgeven aan Van Aert.

"Wat een coole verrassing, zalig", reageerde Van Aert. "Het is een fijne gedachte dat er zoveel mensen achter me staan. Ik voel altijd veel steun van de Belgische Red Bull-atleten, maar nu draag ik die ook zichtbaar mee. Een helm vol kampioenen, dat geeft toch net dat tikje extra. Supervet."

Evenepoel ontbreekt op helm Van Aert

Al ontbreek er volgens Van Aert wel één belangrijke vingerafdruk. "Remco Evenepoel, waar is die van jou", vraagt hij op zijn sociale media. Evenepoel rijdt sinds dit jaar voor Red Bull-BORA-hansgrohe en wordt zondag een concurrent van Van Aert.



