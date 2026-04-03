"Belachelijk": Van Aert houdt de druk af en is klaar en duidelijk over Pogacar

Wout van Aert heeft in de afgelopen koersen getoond dat hij klaar is voor de Ronde van Vlaanderen. Toch schuift hij de druk van zich af en vindt hij zichzelf geen topfavoriet.

Met welk gevoel start Van Aert in de Ronde?

Wout van Aert maakte de koers tijdens In Flanders Fields en Dwars door Vlaanderen, maar bleef twee keer zonder overwinning achter. Maar het werd zo wel duidelijk dat Van Aert goed in orde is voor de Ronde van Vlaanderen.

"Ik kijk met een goed gevoel terug op mijn laatste twee wedstrijden. Het waren telkens goede finales waar ik agressief gereden heb", zei Van Aert op zijn persconferentie voor de Ronde van Vlaanderen.

Van Aert vindt Pogacar en Van der Poel topfavorieten

Pogacar, Van der Poel, Evenepoel en Van Aert worden als de vier grote favorieten gezien voor de Ronde van Vlaanderen. Al is Van Aert niet echt fan van de term 'G4'. "Ik vind die term een beetje onnozel."

Van Aert ziet vooral een groot verschil met wereldkampioen Pogacar. "Er wordt vaak snel vergeten, maar Pogacar stak er in de Strade Bianche en Milaan-Sanremo belachelijk ver bovenuit."

"Ook het palmares van Van der Poel in de Ronde zegt genoeg. Achter Mathieu en Tadej hoop ik een van de dichtste uitdagers te zijn, en ook Remco zal daar zeker bijhoren", besloot Van Aert nog.