Bruyneel sceptisch over Evenepoel in de Ronde en heeft opvallend advies voor Red Bull

Remco Evenepoel wordt bij zijn debuut aan de Ronde van Vlaanderen meteen tot de topfavorieten gerekend. Johan Bruyneel houdt toch een slag om de arm.

Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije reed Remco Evenepoel al enkele keren, in de Ronde van Vlaanderen maakt hij zondag zijn debuut. Op papier is het een wedstrijd die hem moet liggen.

Dat vindt ook Johan Bruyneel. "De Ronde van Vlaanderen is een lastige wedstrijd, waar de sterkste renners naar voren komen. Dat is een goede zaak voor Remco", zegt Bruyneel in de podcast THEMOVE+.

Wordt positionering grote probleem van Evenepoel?

Bruyneel blijft echter wel sceptisch over de deelname van Evenepoel. "Zijn probleem is het positioneren. Kennis van het parcours is cruciaal, maar de echte uitdaging is om op het juiste moment op de juiste plaats te zitten."

"Remco is geen wringer. De diepe finale moet hem liggen, maar de strijd die daaraan voorafgaat is zijn zwakke punt." En dus heeft Bruyneel nog een opvallend advies voor Red Bull-BORA-hansgrohe.

Lees ook... Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen›

"Ik zou Remco kopman maken, maar niet de enige kopman. Dat vind ik een te groot risico." Moet Gianni Vermeersch dan toch nog een eigen kans krijgen in de Ronde van Vlaanderen in plaats van volledig in dienst te rijden?