"Dat is moordend": Eli Iserbyt schrikt van Wout van Aert

Wout van Aert wordt door heel wat mensen op handen gedragen. Ook door Eli Iserbyt, die met bewondering kijkt naar hoe Van Aert telkens terugvecht na een tegenslag.

Het mocht voor het tweede jaar op rij niet zijn voor Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen. Vorig jaar werd hij geklopt door Powless in de spint na dominantie van Visma-Lease a Bike, nu werd Van Aert op 100 meter van de streep nog ingehaald door Ganna.

Iserbyt onder de indruk van Van Aert

Een nieuwe tegenslag voor Van Aert, maar die kon hij snel weer relativeren. Eli Iserbyt kijkt dan ook met bewondering naar Van Aert. "Ik zie vooral passie en gedrevenheid", zei hij bij Vive le Vélo, leve de Ronde.

"Of er echt een verschil is met vroeger? Hij heeft nu een gezin, een familie, ik denk dat hij vooral twee keer nadenkt nu." Iserbyt vindt het vooral straf dat Van Aert na al zijn valpartijen nog altijd koerst.

Vooral de valpartij twee jaar geleden in Dwars door Vlaanderen was bijzonder zwaar. "Aan 70 km/u, in je zwembroek en met een helm op tegen de grond kwakken, dat is moordend", stelt Iserbyt.

Welke levenslessen leerde Iserbyt van Van Aert?

De ex-crosser leerde dan ook levenslessen van Van Aert. "Ik heb veel energie gehaald uit de mens Wout van Aert, met mijn blessure was het ook niet makkelijk. Hij is authentiek en bedoelt het altijd goed. Hij rijdt ook altijd om te winnen en toont ook dat hij niet graag verliest, en straalt ook charisma uit. Ik denk dat de mensen dat enorm waarderen."