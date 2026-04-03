Een Belg kreeg slecht nieuws: Pogacar kent zijn ploegmaats voor de Ronde van Vlaanderen

UAE Team Emirates-XRG heeft zijn zevental voor de Ronde van Vlaanderen bekendgemaakt. Tadej Pogacar krijgt slechts één Belgische ploegmaat in steun.

Vermeersch enige Belgische ploegmaat van Pogacar

Voor Tadej Pogacar wordt de Ronde van Vlaanderen pas zijn derde koers van het jaar. De Sloveense wereldkampioen reed en won in maart de Strade Bianche en Milaan-Sanremo, eind vorig seizoen won hij ook zijn laatste vier koersen.

Als Pogacar ongeslagen wil blijven, moet hij zondag voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen. De titelverdediger kent intussen zijn ploegmaats, Florian Vermeersch is de enige Belg in de selectie van UAE.

Geen Herregodts, wel Cosnefroy

Rune Herregodts stond op de voorlopige deelnemerslijst, maar wordt vervangen door Benoît Cosnefroy. Tim Wellens ligt nog altijd in de lappenmand met een sleutelbeenbreuk die hij opliep in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Naast Vermeersch en Cosnefroy moeten ook de Duitser Nils Politt, de Deen Mikkel Bjerg en de Portugezen Antonio Morgado en Rui Oliveira hun kopman aan de zege helpen in de Ronde van Vlaanderen.

In vergelijking met vorig jaar zijn enkel Wellens en Narvaez, die ook geblesseerd is, er dit jaar niet bij. Nieuwkomer Cosnefroy rijdt voor de twee keer de Ronde, Oliveira stond tussen 2020 en 2023 telkens aan de start.



