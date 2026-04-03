"Een wake-upcall": Kopecky stevig wakker geschud voor de Ronde van Vlaanderen

In Dwars door Vlaanderen speelde Lotte Kopecky geen hoofdrol, ook al werd ze nog twaalfde. Al is er ook niet echt sprake van paniek voor de Ronde van Vlaanderen.

Kopecky zat in Dwars door Vlaanderen in de groep die sprintte voor de vierde plaats, uiteindelijk werd ze dus twaalfde. Achteraf was Kopecky ook wat kwaad op zichzelf, want op cruciale momenten was ze niet alert genoeg.

Te passief koersgedrag zorgde ervoor dat Kopecky nooit helemaal vooraan in de wedstrijd kwam. Eerst reed Reusser weg en daarna Vollering. Twee keer reageerde Kopecky niet, al kreeg ze nog een derde kans.

UAE bracht het verschil terug tot vijf seconden, maar opnieuw liet Kopecky de kans liggen. Toch was Kopecky achteraf tevreden, vooral omdat ze een goed gevoel had. En de voorbije jaren was haar generale repetitie op de Ronde vaak niet goed.

"Ik beschouw, wat woensdag gebeurde, als een wake-upcall. Ik zal zondag gewoon agressiever moeten koersen en meer mijn plaats moeten afdwingen", zegt ze bij HLN. Maar een resultaat was dus niet nodig om haar extra vertrouwen te geven.

Vorig jaar voelde Kopecky zich slecht in Dwars door Vlaanderen, ondanks haar tweede plaats. Enkele dagen later stak ze er in de Ronde van Vlaanderen wel bovenuit en won ze voor de derde keer.