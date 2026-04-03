Ex-crosser Lars van der Haar (34) gaat verrassende nieuwe uitdaging aan

Lars van der Haar hing eind februari zijn crossfiets aan de haak. De 34-jarige Nederlander heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden.

Op 22 februari reed Lars van der Haar in Oostmalle de laatste cross uit zijn carrière. Winnen lukte in zijn laatste seizoen niet meer, al werd Van der Haar wel nog tweede in de Wereldbeker in Flamanville en op het NK.

Van der Haar lichtte bij zijn afscheid al een tipje van de sluier en onthulde toen al dat hij in het wielrennen zou blijven. Nu is ook duidelijk wat hij gaat doen. Ploegleider of coach wordt hij niet, wel rennersmakelaar, dat zegt hij bij WielerFlits.

Van der Haar wordt rennersmakelaar

Daarmee volgt Van der Haar hetzelfde pad als David van der Poel. Van der Haar gaat aan de slag bij Zeloo Sports, waar hij als renner ook zelf was bij aangesloten. Dat makelaarsbureau vertegenwoordigt enkele Nederlandse renners zoals Kruijswijk, Kelderman en Teunissen.

"Je werkt met de toppers, je blijft in de wereld van fietsen, maar je bent geen tweehonderd dagen van huis", zegt Van der Haar. Begin februari werd Van der Haar voor de tweede keer vader, van een zoontje Lio.



Van der Haar kan zich in zijn nieuwe functie blijven uitdagen, maar dan op een andere manier. Hij stapt uit zijn comfortzone, maar blijft toch in de wielerwereld. En dat past wellicht het beste bij hem.