Fränk Schleck neemt nieuwe rol op zich in het wielerpeloton

Fränk Schleck is sinds eind 2016 wielrenner af, maar keerde dit jaar terug in het peloton als sportdirecteur van Lidl-Trek. Bij die ploeg schuift hij nu door naar de rol van teammanager van de vrouwenploeg.

Fränk Schlek kende een zeer succesvolle actieve wielercarrière. Hij won onder meer de Ronde van Zwitserland (2010), de Amstel Gold Race (2006) en twee ritten in de Tour de France (2006 en 2009).

Hij stond ook als derde op het podium van de Tour (2011) en won een rit in de Vuelta (2015). Eind 2016 zette hij bij het toenmalige Trek-Segafredo een punt achter zijn rijkgevulde carrière.

Schleck volgt Rogers op

Bij diezelfde ploeg begon hij dit jaar als sportdirecteur, maar hij zal er nu aan de slag gaan als teammanager van de vrouwenploeg. Hij neemt over van Michael Rogers. Dat lezen we op de website van Lidl-Trek.

Rogers neemt in onderling overleg afscheid van het team. De Australiër zal afzwaaien na de voorjaarsklassiekers, waarna Schleck zijn rol op zal nemen.



"Hij beschikt over een grondige kennis van de ontwikkeling van topsporters en een uitgebreid netwerk binnen de Europese wielerwereld, opgebouwd tijdens zijn carrière op het allerhoogste niveau", schrijft Lidl-Trek over Schleck.