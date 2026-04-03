Goede zaak of niet? Pogacar reageert op deelname van Evenepoel aan de Ronde

Tadej Pogacar krijgt er met Remco Evenepoel een concurrent bij in de Ronde van Vlaanderen. Al dacht de wereldkampioen ook eerst dat het om een grap ging.

Heeft Pogacar nog last van val in Milaan-Sanremo?

Sinds Milaan-Sanremo reed Tadej Pogacar geen enkele koers meer, de wereldkampioen stoomde zich met trainingen klaar voor de Ronde van Vlaanderen. En Pogacar lijkt klaar te zijn om een derde keer te winnen.

"Ik denk en hoop dat ik klaar ben", zei hij bij Vive le Vélo, leve de Ronde. "Ik heb goede trainingen achter de rug en na Sanremo heb ik me ook even afzijdig gehouden. Mijn val? Ach, het was een zware val, maar ik had niet veel diepe wonden."

Wat vindt Pogacar van deelname van Evenepoel?

Veel last heeft Pogacar dan ook niet gehad van zijn valpartij. De Sloveen kan zondag al voor de derde keer winnen in vier jaar, daarmee zou hij naast recordhouders zoals Boonen, Museeuw en Van der Poel kunnen komen.

Dit jaar zal Pogacar wel met een extra concurrent moeten afrekenen: Remco Evenepoel. "Ik was een klein beetje verrast door de deelname van Evenepoel, maar tegelijk ook weer niet. Ik had al geruchten gehoord."

Lees ook... Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde›

"Hij maakte het wel bekend op 1 april, dus misschien was het een grapje. Nee, het is goed om hem zondag aan de start te zien", besloot de wereldkampioen nog.