"Kom op, man!": ex-prof pakt snelle opgever Arnaud De Lie stevig aan

Van een vierde plaats in In Flanders Fields naar een opgave in Dwars door Vlaanderen. Arnaud De Lie is opnieuw heel wisselvallig in het voorjaar, ex-renner Thomas Dekker begrijpt het niet meer.

Voor de derde keer op rij kent Arnaud De Lie een moeilijk voorjaar. De voorbije twee seizoenen trok hij telkens de stekker uit zijn voorjaar na Gent-Wevelgem, dit jaar sprintte hij in Wevelgem naar een vierde plaats.

Dat leek een hoopgevende prestatie, maar in Dwars door Vlaanderen werd De Lie al iets na halfweg koers gelost uit het peloton. De kopman van Lotto-Intermarché gaf er snel de brui aan, tot ergernis van ex-prof Thomas Dekker.

Dekker streng voor De Lie

"Hij wordt vier kilometer voor de Hotond gelost en is vervolgens gewoon afgedraaid. Wij stonden op de top en hij komt gewoon niet boven. Dan is er wel meer aan de hand met die jongen", zegt hij bij Live Slow Ride Fast.

"Ik vind het bijna niet kunnen dat hij dit doet. Dat in een koers van 180 kilometer die in een sprint kan eindigen. Er is toch iets aan de hand met hem. Kom op, man! Wat is daar in hemelsnaam aan de hand met die gast? Het moet wel iets mentaals zijn."



Dekker denkt dan ook dat De Lie niet door de pijngrens durft te gaan. "Als hij zijn benen iets meer gaat voelen, dan lijkt hij gewoon op te geven", besluit Dekker.