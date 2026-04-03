Kopecky helder over relatie met Merckx: "Heeft er niets mee te maken"

Lotte Kopecky heeft de liefde gevonden bij Axel Merckx. Al is het niet zo dat Merckx zich ook moeit met de professionele carrière van Kopecky.

Geeft nieuwe relatie Kopecky vleugels?

Met al Nokere Koerse en Milaan-Sanremo op zak kan Lotte Kopecky zondag met vertrouwen en met minder druk aan de start staan van de Ronde van Vlaanderen. Kopecky lijkt weer helemaal terug te zijn na een moeilijk jaar.

Misschien zit haar relatie met Axel Merckx daar ook voor iets tussen. Kopecky en Merckx vormen sinds vorig jaar een koppel, dat kan de tweevoudige wereldkampioene ook wel vleugels geven op de fiets. 

Merckx is niet de trainer van Kopecky

Werk en privé houdt Kopecky liever wel gescheiden. "Nee, advies geeft hij eigenlijk niet", zegt ze bij Het Nieuwsblad. "Hij weet natuurlijk wel wat het allemaal inhoudt, maar hij houdt zich rustig op de achtergrond."

Merckx is zelf ploegbaas bij opleidingsploeg Hagens Berman Jayco, maar de trainer van Kopecky is hij niet. "De relatie die we hebben, heeft eigenlijk niets met koers te maken. We kunnen ons hart bij elkaar luchten en dat is het belangrijkste."

De vorige partner van Kopecky was wel haar trainer, tot hun relatie na vier jaar strandde in 2022. Sindsdien traint Kopecky vooral zichzelf, Merckx is daar dus niet bij gekomen als trainer sinds ze een relatie hebben. 

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

