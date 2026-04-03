Lotto-Intermarché heeft knoop doorgehakt over deelname Arnaud De Lie aan de Ronde

Arnaud De Lie komt zondag niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De voormalige Belgische kampioen moest woensdag nog opgeven in Dwars door Vlaanderen.

De Lie moet passen voor de Ronde van Vlaanderen

Voor het derde jaar op rij moet Arnaud De Lie passen voor de Ronde van Vlaanderen. De voorbije twee seizoenen trok hij de stekker uit zijn voorjaar na Gent-Wevelgem, nu speelt ziekte hem parten. Dat laat Lotto-Intermarché weten op hun sociale media.

De Lie sprintte afgelopen zondag nog naar een vierde plaats in Wevelgem, maar woensdag in Dwars door Vlaanderen moest hij opgeven door ziekte. Daar is hij nog niet voldoende van hersteld om de Ronde van Vlaanderen te rijden.

"Hoewel hij vanochtend samen met zijn coach het parcours nog heeft verkend, werd het Arnaud duidelijk dat hij nog niet voldoende hersteld is om op volle kracht te kunnen deelnemen aan zo'n veeleisende wedstrijd van 278 kilometer als de Ronde van Vlaanderen."

Raakt De Lie op tijd fit voor Parijs-Roubaix?

"Arnaud wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de medische staf en de trainers om ervoor te zorgen dat hij zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op Parijs-Roubaix en volledig fit is voor dat doel. We wensen hem een ​​spoedig herstel."

In 2023 stond De Lie al eens aan de start van Parijs-Roubaix, toen werd hij 50ste. Dat jaar reed hij ook Milaan-Sanremo, waar hij 95ste werd. Door zijn forfait voor de Ronde van Vlaanderen blijven dat de enige twee monumenten die De Lie al reed.



