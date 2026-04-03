Omdat hij Van Aert deed verliezen: Vermeersch getuigt over haatberichten die hij kreeg

Florian Vermeersch kreeg na Dwars door Vlaanderen haatberichten en bedreigingen. Zijn inspanningen in de finale zorgden er mee voor dat Wout van Aert net naast de zege greep.

Vermeersch had krampen

Op enkele kilometers van de streep sprongen Filippo Ganna en Florian Vermeersch weg uit het peloton in Dwars door Vlaanderen. Samen kwamen ze dicht bij koploper Wout van Aert, tot Vermeersch moest afhaken met krampen.

"Ik reed met alles wat ik had om te winnen", zei hij bij Vive le vélo, leve de Ronde. "Het was mijn laatste kans, maar in een van de laatste bochten schoot er een kramp in mijn hamstring. Dan kan je helaas niet veel meer doen."

Haatberichten voor Vermeersch na Dwars door Vlaanderen

Vermeersch moest afhaken bij Ganna, die nog op en over Van Aert ging en won. Maar Vermeersch was voor enkelen de oorzaak dat Van Aert niet won, hij kreeg haatberichten en zelfs bedreigingen.

"Ik was ervan verschoten. Het was de eerste keer dat ik haatberichten en kleine bedreigingen kreeg. Zoiets was me nog nooit overkomen. Ik was er even niet goed van, maar heb het nu wel een plaats kunnen geven."

Lees ook... Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe ›

Vermeersch is niet de enige sporter die er mee te maken krijgt, ook Italiaanse voetballers waren het slachtoffer omdat ze zich niet konden kwalificeren voor het WK. "Maar ik was nu voor het eerst slachtoffer en het kwam harder binnen dan verwacht", besloot Vermeersch nog.