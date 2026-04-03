Pogacar is op zijn hoede en noemt voor- en nadelen van Evenepoel in de Ronde

Tadej Pogacar krijgt met Remco Evenepoel een nieuwe tegenstander in de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen ziet voor- en nadelen aan zijn aanwezigheid.

Pogacar ziet Evenepoel als bondgenoot...

In 2023 en 2025 won Tadej Pogacar al de Ronde van Vlaanderen, zondag kan hij de achtste renner worden met een derde overwinning. Al moet hij dan niet alleen Van der Poel kloppen, maar ook Evenepoel.

"Voor mij is het wel goed om een renner zoals Remco Evenepoel erbij te hebben", zei de Sloveen op zijn persconferentie. "Hij is iemand die altijd van ver wil aanvallen en kan zeker een factor spelen."

... en als gevaarlijke concurrent in de Ronde van Vlaanderen

En dat is niet alleen maar positief voor Pogacar, want Evenepoel kan hem ook het leven zuur maken. "Met Remco weet je nooit, hij kan altijd en overal aanvallen. Daar moet je steeds klaar voor zijn", weet de wereldkampioen.

"Als je hem een paar seconden geeft, kan het onmogelijk zijn om hem nog terug te pakken." Maar ook Pogacar is op zijn hoede voor een aanval van ver, want die werden afgelopen week steeds teruggepakt.

"Ploegen lijken nu te beseffen dat ze zich nog kunnen organiseren op 60 kilometer van de streep. En dat je het beter zo aanpakt dan elkaar te bestoken met aanvallen. Dat zag je in In Flanders Fields en Dwars door Vlaanderen."