Thibau Nys heeft het "mentaal zwaar" door blessure: "Deprimerend en confronterend"

Thibau Nys ligt in de lappenmand met een knieblessure en zal nog een hele tijd niet kunnen koersen. Vooral mentaal weegt dat zwaar bij Nys.

Knieblessure houdt Nys aan de kant

Geen voorjaar voor Thibau Nys, want hij moest onder het mes voor een knieblessure en ligt in de lappenmand. Nys had last van het prepatellair frictiesyndroom, een blessure die bijna alleen maar bij wielrenners voorkomt.

"Ze hebben mij in (het ziekenhuis van) Herentals perfect geholpen. Het was een kleine ingreep, maar ze kwam op het slechtste moment van het jaar, met best wel grote gevolgen", zei Nys bij Vive le Vélo, leve de Ronde.

Nys openhartig over blessure

"Ik kan zeker niet klagen. Ik besef dat er veel ergere dingen op de wereld zijn dan mijn blessure, maar het is mentaal wat zwaar. Ik loop wat verloren thuis. Je ziet elke dag de spieren op je been verdwijnen als sneeuw voor de zon."

"Het is mentaal zwaar. Het is een beetje deprimerend en confronterend, maar er is licht aan het einde van de tunnel." Nys zit intussen al drie weken niet meer op de fiets, maar daar komt misschien binnenkort een einde aan.



"In het allerbeste geval zou ik volgende week stilletjes terug mogen beginnen fietsen." Nys mikt op juni of juli om opnieuw aan de start te kunnen staan, al staat dat dus nog zeker niet vast.