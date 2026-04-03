Van der Poel belandde in de cel in Wollongong: broer David doet boekje open

Mathieu van der Poel belandde in de nacht voor het WK van 2022 in Australië in de cel. Het werd een kantelpunt in zijn carrière volgens zijn broer David.

WK in Wollongong schudde Van der Poel wakker

Door een incident met twee meisjes in het hotel belandde Mathieu van der Poel in de nacht voor het WK in Wollongong in de cel. Pas om 4u 's nachts zou Van der Poel terugkeren naar zijn hotel, op het WK gaf hij al na de eerste ronde op.

Van der Poel zag een kans op de wereldtitel in rook opgaan. "Ik heb Mathieu nog nooit zo verdrietig en onzeker gezien. Hij zat heel erg diep. Toen is het besef gekomen: ik ga er vanaf nu álles uithalen", zegt zijn broer David van der Poel bij AD.

Van der Poel is nog harder gaan trainen en wilde geen kansen meer laten liggen. Wat er in Australië gebeurde zorgde voor ongeloof en onrecht, vooral omdat hij in de rechtbank gelijk kreeg. Maar de kans op de wereldtitel was wel weg.

Revanche op WK in Glasgow

Die regenboogtrui pakte hij een jaar later wel in Glasgow. "Zijn mooiste zege voor mij. Het opgekropte verdriet van een jaar eerder kwam er allemaal uit. Die cel in Australië is het beste wat hem kon overkomen. Achteraf", stelt David van der Poel.

Sinds het incident in Australië won Van der Poel één keer de Ronde van Vlaanderen (2024), drie keer Parijs-Roubaix (2023, 2024 en 2025) en twee keer Milaan-Sanremo (2023 en 2025).