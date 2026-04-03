Van der Poel beseft het maar al te goed voor de Ronde en is duidelijk over record

Mathieu van der Poel kan in de Ronde van Vlaanderen geschiedenis schrijven met een vierde overwinning. De Nederlander beseft echter dat het niet gemakkelijk wordt.

De E3 Saxo Classic won Mathieu van der Poel vorige week en die kans was er ook in In Flanders Fields. Van der Poel was op pad met Van Aert, maar koos ervoor om op de sprint te mikken met Jasper Philipsen.

Van der Poel putte vertrouwen uit voorbereiding

Van der Poel ziet veel gelijkenissen met 2024. "Toen won ik ook de E3, maar miste ik de frisheid in Wevelgem om Mads Pedersen te kloppen. Een week later won ik de Ronde van Vlaanderen", zegt hij in de vooruitblik van Alpecin-Premier Tech.

"Ik ben overtuigd dat ik een goede voorbereiding heb gehad, voor zowel Vlaanderen als Parijs-Roubaix. De afgelopen week heb ik in Spanje gezocht naar de juiste balans tussen de laatste procenten vinden en het frisse gevoel behouden."

Wint Van der Poel vierde keer Ronde van Vlaanderen?

Van der Poel won de Ronde van Vlaanderen al drie keer, hij deelt het record onder meer met Museeuw, Boonen en Cancellara. De Nederlander beseft dat hij zondag geschiedenis kan schrijven met een vierde zege.

"Natuurlijk ben ik me daarvan bewust, en het zou iets heel bijzonders zijn. Er was een tijd dat het winnen van de Ronde van Vlaanderen, al was het maar één keer, een verre droom leek. Alleen recordhouder worden zou de ultieme bekroning zijn. Maar zover zijn we nog niet."