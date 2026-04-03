Van der Poel velt oordeel over debuut Evenepoel, maar heeft ook iets te zeggen over Van Aert

Met drie zeges op zijn palmares is Mathieu van der Poel uiteraard een de topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen. Al beseft hij ook dat de concurrentie stevig wordt met Pogacar, Van Aert en Evenepoel.

Van der Poel opnieuw favoriet voor de Ronde

Dat de Ronde van Vlaanderen Mathieu van der Poel goed ligt, dat is een understatement. De Nederlander stond zeven keer aan de start en eindigde zes keer op het podium. In 2020, 2022 en 2024 was hij de beste.

Ook dit jaar is hij weer een van de favorieten. "Dat maakt me niet meer nerveus. Wanneer je in vorm bent, ben je automatisch een favoriet. Ik beschouw dat als een compliment en dat zal mijn koersgedrag niet veranderen", zegt hij in de vooruitblik van Alpecin-Premier Tech.

Evenepoel, maar ook Van Aert en Pogacar zijn concurrenten

Van der Poel krijgt met Remco Evenepoel ook een nieuwe uitdager dit jaar. "Het is zijn eerste keer, maar hij is een toprenner en heeft een sterk team rond zich. We mogen Remco zeker niet onderschatten."

"Ja, ik ben blij dat hij van start gaat. Hoe meer sterke renners er in koers zijn, des te sneller breekt de wedstrijd open. Dat is niet nadelig voor mij", stelt Van der Poel. Al weet Van der Poel dat er nog wel meer concurrenten zijn.

"Ik heb een sterke Van Aert aan het werk gezien. Hij groeit naar zijn beste niveau. Natuurlijk is er Tadej Pogacar, maar ook Mads Pedersen verbetert elke koers", besloot de Nederlander nog.