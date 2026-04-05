Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Jasper Stuyven heeft Soudal Quick-Step opnieuw een top tien bezorgd in een monument. Ondanks een valpartij onderweg werd Stuyven zesde in de Ronde van Vlaanderen.

Stuyven voelde zich lang slecht in de Ronde

In Milaan-Sanremo was Jasper Stuyven zevende, in de Ronde van Vlaanderen deed hij één plaats beter. Opnieuw een top tien in een monument en dat na Pogacar, Van der Poel, Evenepoel, Van Aert en Pedersen.

Toch begon Stuyven niet heel goed aan de Ronde. "Ik heb me drie tot vier uur niet goed gevoeld en vooral mezelf mentaal proberen sterk te houden dat ik er wel zou doorkomen", zei Stuyven achteraf bij Sporza.

Na valpartij wordt Stuyven toch nog zesde

Dat gebeurde ook en op de momenten waar het moest zat Stuyven vooraan. Hij overleefde de schifting op de Molenberg, maar op de Oude Kwaremont kon hij net niet volgen. Daarna was het strijden voor een ereplaats.

"Ik kwam in een goede groep daarachter terecht. Tot Sheffield, voor de zoveelste keer, onderuit ging in de afdaling van de Koppenberg. Ik belandde in de gracht en dacht dat mijn koers over was."



Dat was niet het geval, Stuyven keerde nog terug net voor de Taaienberg. Het was daarna overleven, maar in een sprint tegen Vermeersch en Mohoric was Stuyven net iets sterker en werd hij zesde.