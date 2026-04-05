Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Tadej Pogacar heeft voor de derde keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De wereldkampioen deed er onderweg alles aan om Remco Evenepoel niet te laten terugkeren.

Voor de derde keer in vier jaar heeft Tadej Pogacar de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De ploeg van de wereldkampioen brak de koers open op 100 kilometer van de streep, op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont trok Pogacar stevig door.

"Het was een onwaarschijnlijke wedstrijd. Ik weet niet wat ik moet zeggen, het was een bijzonder lastige wedstrijd. Op iedere beklimming was het zwaar, maar ik was blij dat we nog wel samenwerkten vooraan, want dat was in mijn voordeel."

Pogacar wilde Evenepoel niet laten terugkeren

Op de eerste beklimming van de Paterberg moest Remco Evenepoel afhaken, hij bleef bijzonder lang op een tiental seconden hangen. Pogacar wilde vermijden dat Evenepoel een nieuwe kans kreeg.

"Ik wilde absoluut voorkomen dat Remco terugkwam, want ik weet hoe snel hij kan herstellen. Hij kan altijd beter worden in zo’n finale en je toch nog kloppen. Daarom wilde ik het gat behouden en dat is gelukt."

Wint Pogacar ook Parijs-Roubaix?

Na de Strade Bianche en Milaan-Sanremo heeft Pogacar nu alle wedstrijden gewonnen waar hij aan de start stond in 2026. Volgende week rijdt hij Parijs-Roubaix. "Alles is goed gegaan tot nu toe, dus ik kan meer dan blij zijn. Volgende week kan ik met veel motivatie naar Roubaix gaan."