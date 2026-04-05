Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Florian Vermeersch heeft opnieuw een hoofdrol gespeeld voor Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Zelf werd Vermeersch ook nog zevende.

Al op 100 kilometer van de streep brak UAE Team Emirates-XRG de Ronde van Vlaanderen al helemaal open. Volgens Florian Vermeersch was dat ook het plan van de ploeg van Tadej Pogacar.

Vermeersch onthult tactiek van UAE

"We wilden een kopie doen van de Omloop Nieuwsblad, want in aanloop naar de Molenberg stond er zijwind. We wisten dat we daar grote schade konden aanrichten en eigenlijk werd het een droomscenario", zei hij bij VRT1.

"Iedereen was mee en alle belangrijke ploegen waren vertegenwoordigd. Vanaf daar was het logisch en rijden tot aan de tweede beklimming van de Oude Kwaremont." En Vermeersch wist dan al dat Pogacar goed was.

"Vanaf dat er even naar elkaar gekeken werd, kwam hij zelf op kop. Ik zag het gewoon aan zijn doen dat hij een super goede dag had. Het is ongezien, als iedereen op de limiet zit heeft hij toch nog een versnelling in de benen."

Vermeersch maakte foutje op Oude Kwaremont



"Ik voelde mezelf heel goed vandaag, mijn enige fout was dat ik op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont iets te ver zat." Vermeersch kwam binnen op ruim vier minuten van zijn ploegmaat op de zevende plaats.