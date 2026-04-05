Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Welgeteld één ding. Dat moet Remco Evenepoel naar eigen zeggen veranderen om Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel te kunnen kloppen in de Ronde van Vlaanderen.

Evenepoel bedankt alvast zijn team om hem bij te staan bij een zo goed als perfect debuut. "Buiten de Kwaremont waren er drie heel belangrijke punten: Eikenberg, Molenberg en Berg ten Houte. We wilden daar bij de eerste tien opdraaien. De ploeg bracht me geweldig in positie voor de Eikenberg en Molenberg", looft hij zijn ploegmaats.

Op Berg ten Houte was de koers eigenlijk al gereden. "Eens de koers openbrak, hebben de benen beslist. Ik ben geëindigd waar ik verdiende te eindigen. In vergelijking met Tadej en Mathieu doe ik de korte explosieve inspanningen nog helemaal anders. Dat is het enige wat moet veranderen. Dat was het enige punt waarop ze sterker waren."

Evenepoel laat ballonnetje op over volgend jaar

Evenepoel vond wel dat hij hen lange tijd waard was en kan misschien nog beter worden in dit soort werk door zich nog meer op de klassiekers te richten. "Ik hoop het. Als je focust op de Tour, is er wel een periode tot die eraan komt. Je kunt je dan ook richten op de klassiekers. Misschien gaan we er zo wel voor volgend jaar", komt hij met een ideetje.

Voorlopig is de man in de regenboogtrui nog te sterk. "Het sloopwerk van Pogacar was impressionant. Op de eerste keer Kwaremont viel het nog mee, maar het is natuurlijk een opeenstapeling van korte klimmetjes. Ik voelde wel dat de inspanning op de Kwaremont me goed lag. Mathieu wilde me misschien wel laten terugkomen."

Evenepoel hoopte te kunnen terugkeren

Daar hoopte Evenepoel op, want dan zou het een andere finale worden. "Nu was het echt constant duwen en was het richting de laatste klimmetjes echt moordend. Vlak voor het opdraaien van de Berendries reden ze nog twee à drie seconden verder weg en dat was de doodsteek."