Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Geen vierde zege in de Ronde van Vlaanderen voor Lotte Kopecky, ze moest tevreden zijn met de vierde plaats. Kopecky was niet opgewassen tegen Demi Vollering.

Net als Tadej Pogacar besliste Demi Vollering op de Oude Kwaremont de Ronde van Vlaanderen. De Europese kampioen reed weg van alles en iedereen. Lotte Kopecky zat waar ze moest zitten, maar kon niet volgen.

Kopecky geeft toe dat Vollering beter was

"Ze was vandaag de sterkste en dat moet je kunnen toegeven", zei Kopecky achteraf bij Sporza. "Demi en haar ploeg hebben de perfecte koers gereden. Dat moet je hen geven", ging Kopecky verder.

Pieterse en Ferrand-Prevot achtervolgden in duo op Vollering, in het groepje van Kopecky zaten nog drie rensters van UAE. Kopecky hoopte dat ze nog zou kunnen sprinten voor plaats twee, maar dat lukte niet meer.

Kopecky met vertrouwen naar Parijs-Roubaix

Net als Wout van Aert werd Kopecky vierde in de Ronde van Vlaanderen, ook voor haar was dat het hoogst haalbare. In Parijs-Roubaix krijgt ze volgende week een nieuwe kans op winst.

"Ik denk niet echt dat ik de knop hoef om te draaien. Ik denk dat ik hier best een sterke wedstrijd reed. Ik hoef me richting volgende week geen zorgen te maken. Dat is iets heel anders", besloot Kopecky .