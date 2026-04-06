Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

Mathieu van der Poel wist wel hoe zwaar de inspanning zou wegen in de Ronde van Vlaanderen, zeker in het laatste uur. Dat heeft hem niet tegengehouden om met Tadej Pogacar mee te werken.

Dat levert stof tot discussie op. "Mathieu van der Poel reed het laatste uur van de koers alsof hij wilde dat Tadej Pogacar hem loste op de Oude Kwaremont", stelt Benji Naesen op zijn X-account. Een scherpe uitspraak en een heel ander geluid dan dat van Greg Van Avermaet. Die vond dat Van der Poel zondag geen fouten had gemaakt.

Naesen doet het hele tactische plaatje op X uit de doeken. "Kort samengevat is de strategie van Pogacar om de koers van aan de tweede keer Oude Kwaremont zo zwaar mogelijk te maken. Het is makkelijker om een hoog tempo te onderhouden tussen de klimmetjes als iemand met jou meewerkt, omdat je in het wielzog zit als de andere op kop rijdt."

Mathieu van der Poel rode the last hour of the race as if he wanted Tadej Pogačar to drop him on the Oude Kwaremont. #RVV26 — Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 5, 2026

Het gaat over kleine marges, maar die zijn van belang. "De kloof was 6 seconden op de top van de laatste keer Kwaremont en Van der Poel reed de Paterberg slechts 3 seconden trager op dan Tadej. Dat maakt een verschil van 9 seconden, verdeeld over die twee klimmetjes. Dat is een klein verschil na vijftig kilometer van opeenvolgende heuvels."

Dit heeft Naesen doen nadenken. "Door de marges op die twee klimmetjes, denk ik dat er een wereld bestaat waarin Mathieu van der Poel wint als hij passiever rijdt. Als hij niet zoveel meerijdt met Tadej, kan Remco terugkomen. Hij kan ook een bondgenoot zijn als zowel hij als Mathieu gelost worden om te proberen terug te keren."



In short, Pogacar's strategy is to make the race from 2nd Oude Kwaremont onwards, as hard as possible. It's easier to keep a high tempo between the climbs if someone relays with you, because you have draft every time the other person paces. Yes, we're talking about tiny margins,… — Benji Naesen (@BenjiNaesen) April 5, 2026

Voor aanvang van deze editie was het op basis van vorig jaar duidelijk dat Van der Poel energie moest sparen in de finale. Het is aan hem om de balans te vinden in hoe hij dat kan doen terwijl hij toch enigszins meewerkt met Pogacar. In 2023, 2025 en 2026 moest Van der Poel telkens zijn meerdere erkennen in Pogacar.