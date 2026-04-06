Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Remco Evenepoel reed een sterke koers in zijn eerste Ronde van Vlaanderen. Onze landgenoot eindigde derde en sprak achteraf ook over een mogelijke deelname aan Parijs-Roubaix komend weekend.

Evenepoel moest Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel laten gaan op de Paterberg. Onze landgenoot bewoog daarna hemel en aarde om opnieuw aan te sluiten bij het tweetal, maar dat lukte uiteindelijk niet.

Evenepoel bolde als derde binnen, maar kan terugkijken op een beresterk debuut in de Ronde van Vlaanderen. Hij was achteraf duidelijk tevreden over zijn prestatie en had het ook over Parijs-Roubaix. Die koers stond aanvankelijk niet op de planning en dat wordt nu ook bevestigd.

Evenepoel neemt niet deel aan Parijs-Roubaix

Volgens Het Laatste Nieuws zal Evenepoel niet deelnemen aan Parijs-Roubaix. De knoop zou helemaal doorgehakt zijn. De krant schrijft dat hij naar Spanje zal trekken en zich daar zal klaarstomen voor de Ardennenklassiekers. De beslissing van Evenepoel wordt ook bevestigd door onder meer Het Nieuwsblad en Sporza.

Op 19 april neemt Evenepoel deel aan de Amstel Gold Race. Daarna trekt hij mogelijk naar de Waalse Pijl en zeker naar Luik-Bastenaken-Luik. Die laatste koers won hij al twee keer, in 2022 en 2023.

Daarna gaat de focus volledig op de Ronde van Frankrijk. Daar wil hij na zijn derde plaats in 2024 opnieuw schitteren. In Parijs-Roubaix zal hij dat dit jaar dus niet doen. Dat staat nu vast.