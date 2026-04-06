Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen
Er zijn nog heel wat thema's waar Remco Evenepoel het over kan hebben. Hij geeft zijn excuses voor het welles-nietes-spelletje voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen. Nu vraagt iedereen zich af of hij ook Parijs-Roubaix gaat rijden.

In Sportweekend is Evenepoel nog eens teruggekomen op het liegen van de afgelopen maanden over de Ronde van Vlaanderen. "We wilden de deur niet op een kier zetten. Dan is het sowieso ‘ja’. Aan iedereen de excuses, maar het was altijd het plan om te starten. Ik heb toch iets teruggedaan voor de mensen die er lang op moeten wachten."

Dat is inderdaad zo, want hij heeft sterk gedebuteerd. Volgens zijn vader Patrick krijgt de familie nog altijd veel 'stront' over zich heen en hebben ze zelfs te maken met bedreigingen. "De band tussen mij, Oumi en mijn ouders is de band heel sterk. Alle negativiteit kunnen we goed van ons afzetten. Hoe kleiner de bubbel, hoe sterker die is."

Evenepoel wil ooit starten in Parijs-Roubaix

Laat ons dan vooruit kijken. Evenepoel heeft de deur al op een kier gezet voor deelname Parijs-Roubaix. Toch minimaliseert hij die mogelijkheid. "Dat staat niet op de planning. Misschien wordt erover gesproken, maar de kans is heel groot van niet. Mijn hart zegt dat ik op een dag er wil starten, maar misschien is het niet het slimste om het op dit moment te doen."

Evenepoel heeft tenslotte de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen in de benen. Bovendien wil top zijn in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, om die koersen te proberen winnen. "Ik heb ook geen verkenning gedaan van Parijs-Roubaix gedaan", bekent Evenepoel. "De kans is groter dat het niet gebeurt dan wel."

Geen verkenning verschil met Ronde-aanpak

Er is dus slechts een kleine kans dat we hem volgende zondag in de Hel van het Noorden zien. Na alle eerdere uitspraken over de Ronde van Vlaanderen is het moeilijk te zeggen of we dat serieus moeten nemen. Het gebrek aan verkenningen voor Parijs-Roubaix is wel een duidelijk verschil tegenover zijn Ronde-intenties.

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

14:00
Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Twijfels over winstkansen Evenepoel? CEO Ralph Denk spreekt weinig vertrouwen uit

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel en Pogacar ontsnappen aan diskwalificatie in de Ronde van Vlaanderen

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

Over de Kwaremont en de sterke Vermeersch: Evenepoel en Pogacar houden zich niet in met hun onthullingen

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

"Hij stuurde deze week nog een sms": Lefevere schept klaarheid over Evenepoel

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

Pogacar verklaart waarom hij Evenepoel absoluut niet wilde laten terugkeren in de Ronde

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Nog maar eens prijs: Pogacar knijpt Van der Poel dood en wint de Ronde van Vlaanderen

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

🎥 Evenepoel krijgt al snel slecht nieuws, Alpecin-Premier Tech troeft UAE tactisch af

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

"Als je elkaar graag ziet, neem je dat erbij": vriendin Roxanne eerlijk over Van der Poel

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Van Aert duidelijk over andere renners en heeft goede tip voor vaders en moeders: "Hij is een koele kikker"

Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Vanthourenhout helder over enthousiasme bij Evenepoel, die zelf vol zelfvertrouwen spreekt

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Van der Poel vreest Pogacar om één iets voor de Ronde van Vlaanderen

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

Is schokkende afloop voor Van der Poel mogelijk? Bruyneel zaait twijfel

