Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Er zijn nog heel wat thema's waar Remco Evenepoel het over kan hebben. Hij geeft zijn excuses voor het welles-nietes-spelletje voorafgaand aan de Ronde van Vlaanderen. Nu vraagt iedereen zich af of hij ook Parijs-Roubaix gaat rijden.

In Sportweekend is Evenepoel nog eens teruggekomen op het liegen van de afgelopen maanden over de Ronde van Vlaanderen. "We wilden de deur niet op een kier zetten. Dan is het sowieso ‘ja’. Aan iedereen de excuses, maar het was altijd het plan om te starten. Ik heb toch iets teruggedaan voor de mensen die er lang op moeten wachten."

Dat is inderdaad zo, want hij heeft sterk gedebuteerd. Volgens zijn vader Patrick krijgt de familie nog altijd veel 'stront' over zich heen en hebben ze zelfs te maken met bedreigingen. "De band tussen mij, Oumi en mijn ouders is de band heel sterk. Alle negativiteit kunnen we goed van ons afzetten. Hoe kleiner de bubbel, hoe sterker die is."

Evenepoel wil ooit starten in Parijs-Roubaix

Laat ons dan vooruit kijken. Evenepoel heeft de deur al op een kier gezet voor deelname Parijs-Roubaix. Toch minimaliseert hij die mogelijkheid. "Dat staat niet op de planning. Misschien wordt erover gesproken, maar de kans is heel groot van niet. Mijn hart zegt dat ik op een dag er wil starten, maar misschien is het niet het slimste om het op dit moment te doen."

Evenepoel heeft tenslotte de Ronde van Catalonië en de Ronde van Vlaanderen in de benen. Bovendien wil top zijn in de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, om die koersen te proberen winnen. "Ik heb ook geen verkenning gedaan van Parijs-Roubaix gedaan", bekent Evenepoel. "De kans is groter dat het niet gebeurt dan wel."

Geen verkenning verschil met Ronde-aanpak

Er is dus slechts een kleine kans dat we hem volgende zondag in de Hel van het Noorden zien. Na alle eerdere uitspraken over de Ronde van Vlaanderen is het moeilijk te zeggen of we dat serieus moeten nemen. Het gebrek aan verkenningen voor Parijs-Roubaix is wel een duidelijk verschil tegenover zijn Ronde-intenties.