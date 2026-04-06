Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

Lang voor hij zich opnieuw tot Ronde-winnaar kroonde, glipte Tadej Pogacar met Remco Evenepoel en een heleboel andere renners voorbij een gesloten spoorweg. Wellicht krijgen ze hiervoor een boete.

Pogacar en Evenepoel hebben nu al een boete overgehouden aan de Ronde van Vlaanderen. Pogacar moet 500 Zwitserse frank betalen voor het weggooien van voorwerpen buiten de afvalzones. Evenepoel moet 200 Zwitserse frank betalen voor een plakbidon. Dit heeft dus nog helemaal niets te maken met het incident aan de spoorweg.

Vroeg in de Ronde van Vlaanderen kwamen de renners voor een rood licht te staan aan een overweg. Heel wat renners zijn echter toch doorgereden en daar waren ook Pogacar en Evenepoel bij. Volgens VRT NWS gaat het parket van Oost-Vlaanderen deze renners gerechtelijk vervolgen, wat dan waarschijnlijk zal resulteren in een boete.

Meteen stoppen onmogelijk volgens Pogacar

Pogacar beschreef het moment op zijn persbabbel en was best streng. "Ineens sprongen drie mensen in het midden van de weg. Niemand kon stoppen. Hoe kun je in één seconde tot stilstand komen? Ze hadden dit kunnen voorkomen door ons vroeger te doen stoppen. Niet door tien meter voor de spoorweg met drie mensen beginnen te zwaaien."

De Sloveen van UAE had eerst totaal niet door dat de overweg zou dichtgaan. "Ik dacht dat er iets gek aan de hand was, met demonstranten ofzo." Pogacar zou ook een andere afhandeling verkiezen. "De regel zit raar in elkaar. Ik weet niet waarom ze niet gewoon de kopgroep en het peloton doen stoppen en ons daarna weer laten vertrekken."

Ronde-organisatie gaat niet over tot diskwalificatie

Lees ook... Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen›

Nu namen de vluchters een paar extra minuten voorsprong. Dit alles neemt niet weg dat Pogacar wellicht nog een boete krijgt. Daarmee komen hij en de andere 'zondaars' er eigenlijk al goed vanaf. De strikte regel is dat renners in zo'n geval gediskwalificeerd moeten worden, maar de organisatie besliste al snel om dit niet te doen.