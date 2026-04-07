📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

Tadej Pogacar won dit jaar voor het eerst Milaan-Sanremo. Dat deed hij met een gescheurde uitrusting na een stevige valpartij en hij veilt die momenteel, wat al een recordbedrag opleverde.

Eerste zege Pogacar in Milaan-Sanremo

Bij zijn zesde deelname was het eindelijk prijs voor Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen had er zich stevig op voorbereid met heel wat verkenningen en dat loonde duidelijk ook.

Door een stevige valpartij op zo'n 30 kilometer van de streep was het voor Pogacar echter niet gemakkelijk. De Sloveen moest achtervolgen, maar zette nog een toptijd neer op de Cipressa en Poggio en klopte Pidcock in de sprint.

Pogacar veilt shirt van Milaan-Sanremo

De gescheurde regenboog waarmee Pogacar zijn eerste Milaan-Sanremo won is intussen ook te koop. Bieden kan nog tot en met zondagavond, maar vijf dagen voor het einde van de veilig is het hoogste bod al 38.300 euro.

Daarmee zal de regenboogtrui van Pogacar nu al zeker het duurste wielershirt ooit worden. De opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk de Tadej Pogacar Foundation. Dat helpt jonge sporters terugkeren na ziekte.

Pogacar zelf zal ook nog een stevige duit in het zakje doen. De wereldkampioen zal het eindbedrag van zijn geveilde regenboogtrui nog eens verdubbelen en schenken aan zijn eigen stichting.



