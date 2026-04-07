Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

Foto: © photonews

Tadej Pogacar won dit jaar voor het eerst Milaan-Sanremo. Dat deed hij met een gescheurde uitrusting na een stevige valpartij en hij veilt die momenteel, wat al een recordbedrag opleverde.

Eerste zege Pogacar in Milaan-Sanremo

Bij zijn zesde deelname was het eindelijk prijs voor Tadej Pogacar in Milaan-Sanremo. De wereldkampioen had er zich stevig op voorbereid met heel wat verkenningen en dat loonde duidelijk ook. 

Door een stevige valpartij op zo'n 30 kilometer van de streep was het voor Pogacar echter niet gemakkelijk. De Sloveen moest achtervolgen, maar zette nog een toptijd neer op de Cipressa en Poggio en klopte Pidcock in de sprint. 

Pogacar veilt shirt van Milaan-Sanremo

De gescheurde regenboog waarmee Pogacar zijn eerste Milaan-Sanremo won is intussen ook te koop. Bieden kan nog tot en met zondagavond, maar vijf dagen voor het einde van de veilig is het hoogste bod al 38.300 euro.

Daarmee zal de regenboogtrui van Pogacar nu al zeker het duurste wielershirt ooit worden. De opbrengst gaat naar het goede doel, namelijk de Tadej Pogacar Foundation. Dat helpt jonge sporters terugkeren na ziekte.

Pogacar zelf zal ook nog een stevige duit in het zakje doen. De wereldkampioen zal het eindbedrag van zijn geveilde regenboogtrui nog eens verdubbelen en schenken aan zijn eigen stichting.

Lees ook... Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

20:00
"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

20:30
Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

16:30
"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

19:00
🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

18:00
Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

09:00
Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

17:00
Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

16:00
Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

15:00
🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

14:00
Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

13:30
'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

13:00
Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

08:30
Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

12:30
"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

12:00
UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

07:00
Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

11:00
Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

10:00
Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

08:00
Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

07:30
Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

21:30
Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

06/04
Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

06/04
Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

06/04
Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

06/04
Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

06/04
Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

06/04
Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

06/04
Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

06/04
Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

06/04
'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

06/04
Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

06/04
Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

06/04
De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

06/04
Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

06/04
Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

06/04

