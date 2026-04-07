🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

Paul Seixas heeft opnieuw stevig uitgehaald in de Ronde van het Baskenland. Het 19-jarige Franse toptalent reed de concurrentie opnieuw op een hoopje.

In de openingstijdrit had Paul Seixas zijn concurrenten al een halve minuut aangesmeerd en op dag twee haalde het Franse toptalent van Decathlon-CMA CGM nog eens stevig uit. Niemand had een antwoord op zijn aanval bergop. 

Op de steile San Miguel de Aralar (9,4km aan 7,8% gemiddeld), met de top op twintig kilometer van de streep, viel Seixas op zes kilometer van de top aan. Skjelmose probeerde nog even te volgen, maar dat lukte hem niet. 

Seixas bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en won de etappe met anderhalve minuut voorsprong. Cian Uijtdebroeks werd vierde, Isaac Del verloor nog twintig seconden meer en Juan Ayuso kwam binnen op 2'29". 

"Het was gokken vandaag, soms reden we goed samen en soms reden we niet goed samen", zei Uijtdebroeks achteraf bij Cycling Pro Net. "Het was een beetje zoals een klassieker: je moest je energie sparen."

Uijtdebroeks is in het klassement nu opgeschoven naar de tiende plaats, op 3'01" van Seixas, die de eindzege nu al binnen lijkt te hebben. Uijtdebroeks heeft dan weer vertrouwen getankt. "We kunnen bouwen op het resultaat van vandaag voor wat er nog komt deze week."

