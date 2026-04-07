🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tim Merlier komt woensdag in de Scheldeprijs een tweede keer in actie in 2026. In een video van Soudal Quick-Step heeft Merlier nu zelf meer uitleg gegeven over zijn moeilijke periode en zijn ambities voor woensdag.

Knieproblemen teisteren Tim Merlier al sinds december. De sprinter van Soudal Quick-Step had eerst last van zijn linkerknie, na twee weken rust had hij plots ook last van zijn rechterknie. Zijn winter werd daardoor stevig verstoord. 

Voorjaar van Merlier stevig verstoord

"Het lot heeft beslist en jammer genoeg mis ik een heel groot deel van de mooiste periode van het seizoen", zegt Merlier in een video van Soudal Quick-Step. "Ik ben nog altijd aan het revalideren, maar ik kan al wel al degelijk trainen."

"Het is met pijn in het hart, maar conditioneel was ik nog niet klaar om heel wat koersen in het voorjaar te rijden. Maar het is wat het is. Het lot heeft er pijnlijk anders over beslist."

Wat kan Merlier in de Scheldeprijs?

In de Scheldeprijs is Merlier er woensdag wel opnieuw bij. In 2024 en 2025 klopte Merlier telkens Jasper Philipsen in de sprint, zijn voormalige ploegmaat zal nu opnieuw een van zijn grootste concurrenten worden. 

Merlier wil voor drie op drie gaan, maar beseft ook de realiteit. "Ik ga toch proberen terug mee te doen voor winst. Ik ga niet aan de start staan met de conditie die ik moet halen, maar wie niet waagt, niet wint", blikt hij vooruit.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tim Merlier

Meer nieuws

Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

17:00
Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

16:30
Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

16:00
Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

07:30
Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

15:00
Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

13:30
'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

13:00
Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

12:30
"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

12:00
Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

11:00
Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

10:00
Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

09:00
Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

08:30
Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

08:00
UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

07:00
Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

21:30
Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

20:30
Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

20:00
Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

19:00
Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

18:30
Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

18:00
Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

06/04
Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

06/04
Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

06/04
Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

06/04
Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

06/04
Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

06/04
De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

06/04
Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

06/04
'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

06/04
Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

06/04
Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

06/04
Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

06/04
Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

06/04
Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

06/04
🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

06/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Greg Van Avermaet Florian Vermeersch Jarrad Drizners Jan Bakelants Mads Pedersen Tim Merlier Demi Vollering Lotte Kopecky Jose De Cauwer Gianni Vermeersch Lance Armstrong Adrie Van Der Poel Thijs Zonneveld Klaas Lodewyck Tom Dumoulin Ine Beyen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved