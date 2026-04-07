🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

Tim Merlier komt woensdag in de Scheldeprijs een tweede keer in actie in 2026. In een video van Soudal Quick-Step heeft Merlier nu zelf meer uitleg gegeven over zijn moeilijke periode en zijn ambities voor woensdag.

Knieproblemen teisteren Tim Merlier al sinds december. De sprinter van Soudal Quick-Step had eerst last van zijn linkerknie, na twee weken rust had hij plots ook last van zijn rechterknie. Zijn winter werd daardoor stevig verstoord.

Voorjaar van Merlier stevig verstoord

"Het lot heeft beslist en jammer genoeg mis ik een heel groot deel van de mooiste periode van het seizoen", zegt Merlier in een video van Soudal Quick-Step. "Ik ben nog altijd aan het revalideren, maar ik kan al wel al degelijk trainen."

"Het is met pijn in het hart, maar conditioneel was ik nog niet klaar om heel wat koersen in het voorjaar te rijden. Maar het is wat het is. Het lot heeft er pijnlijk anders over beslist."

Wat kan Merlier in de Scheldeprijs?

In de Scheldeprijs is Merlier er woensdag wel opnieuw bij. In 2024 en 2025 klopte Merlier telkens Jasper Philipsen in de sprint, zijn voormalige ploegmaat zal nu opnieuw een van zijn grootste concurrenten worden.

Merlier wil voor drie op drie gaan, maar beseft ook de realiteit. "Ik ga toch proberen terug mee te doen voor winst. Ik ga niet aan de start staan met de conditie die ik moet halen, maar wie niet waagt, niet wint", blikt hij vooruit.