Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel kon zondag voor een vierde keer op rij Parijs-Roubaix winnen. De Nederlander kan op het vlak van winst in de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix ook naast recordhouder Tom Boonen komen.

Mathieu van der Poel moest in de Ronde van Vlaanderen nog maar eens het hoofd buigen voor Tadej Pogacar. Zowel de Nederlander als de Sloveen hebben nu elk drie zeges in de Ronde van Vlaanderen. 

Daarmee behoren Van der Poel en Pogacar tot de acht mannelijke renners die al drie keer de Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen. Ook onder meer Johan Museeuw, Fabian Cancellara en Tom Boonen horen daar ook bij. 

Komt Van der Poel naast Boonen met zeven zeges?

Van der Poel heeft echter ook al drie zeges in Parijs-Roubaix op zijn naam staan, de voorbije drie jaar was hij telkens de beste. Met zijn zeges in de Ronde van Vlaanderen daarbij zit Van der Poel nu aan zes in totaal. Ook Museeuw en Cancellara deden dat Van der Poel al voor. 

Daarmee is Van der Poel geen recordhouder, maar dat kan hij zondag wel worden. Tom Boonen is met zeven overwinningen recordhouder, hij won drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix. 

Met een vierde zege in de Parijs-Roubaix kan Van der Poel dus ook recordhouder worden samen met Tom Boonen en Roger De Vlaeminck, maar zou hij dus ook naast Boonen komt wat het aantal gecombineerde zeges betreft. 

Lees ook... Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

Museeuw recordhouder podiumplaatsen

Johan Museeuw is dan weer alleen recordhouder op het vlak van podiumplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In totaal stond hij veertien keer op het podium, terwijl Van der Poel, Merckx, Cancellara en Boonen op elf staan. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tom Boonen
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

13:30
Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

16:30
Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

16:00
Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

15:00
🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

14:00
'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

13:00
Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

12:30
"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

12:00
UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

07:00
Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

11:00
Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

10:00
Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

09:00
Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

08:30
Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

08:00
Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

07:30
Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

20:00
Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

06/04
Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

21:30
Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

06/04
Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

06/04
Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

20:30
Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

19:00
Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

18:30
Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

06/04
Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

18:00
Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

06/04
Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

06/04
Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

06/04
Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

06/04
De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

06/04
'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

06/04
Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

06/04
🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

06/04
Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

05/04
Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

06/04
Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

06/04

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Greg Van Avermaet Florian Vermeersch Jarrad Drizners Jan Bakelants Mads Pedersen Tim Merlier Demi Vollering Lotte Kopecky Jose De Cauwer Gianni Vermeersch Lance Armstrong Adrie Van Der Poel Thijs Zonneveld Klaas Lodewyck Tom Dumoulin Ine Beyen

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved