Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

Mathieu van der Poel kon zondag voor een vierde keer op rij Parijs-Roubaix winnen. De Nederlander kan op het vlak van winst in de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix ook naast recordhouder Tom Boonen komen.

Mathieu van der Poel moest in de Ronde van Vlaanderen nog maar eens het hoofd buigen voor Tadej Pogacar. Zowel de Nederlander als de Sloveen hebben nu elk drie zeges in de Ronde van Vlaanderen.

Daarmee behoren Van der Poel en Pogacar tot de acht mannelijke renners die al drie keer de Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen. Ook onder meer Johan Museeuw, Fabian Cancellara en Tom Boonen horen daar ook bij.

Komt Van der Poel naast Boonen met zeven zeges?

Van der Poel heeft echter ook al drie zeges in Parijs-Roubaix op zijn naam staan, de voorbije drie jaar was hij telkens de beste. Met zijn zeges in de Ronde van Vlaanderen daarbij zit Van der Poel nu aan zes in totaal. Ook Museeuw en Cancellara deden dat Van der Poel al voor.

Daarmee is Van der Poel geen recordhouder, maar dat kan hij zondag wel worden. Tom Boonen is met zeven overwinningen recordhouder, hij won drie keer de Ronde van Vlaanderen en vier keer Parijs-Roubaix.

Met een vierde zege in de Parijs-Roubaix kan Van der Poel dus ook recordhouder worden samen met Tom Boonen en Roger De Vlaeminck, maar zou hij dus ook naast Boonen komt wat het aantal gecombineerde zeges betreft.



Museeuw recordhouder podiumplaatsen

Johan Museeuw is dan weer alleen recordhouder op het vlak van podiumplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In totaal stond hij veertien keer op het podium, terwijl Van der Poel, Merckx, Cancellara en Boonen op elf staan.