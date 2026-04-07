"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

Tim Merlier stond eind maart bijna aan de start van de E3 Saxo Classic. Soudal Quick-Step had nog iemand nodig, maar Merlier kwam uiteindelijk toch niet aan de start.

Scheldeprijs wordt tweede koers voor Merlier

Door knieproblemen kende Tim Merlier een moeilijke winter. De sprinter van Soudal Quick-Step kon daardoor lange tijd niet trainen en reed pas op 22 maart zijn eerste koers van het seizoen met de GP Monseré.

Daarna nam Merlier opnieuw een pauze om zijn conditionele achterstand weg te werken, woensdag rijdt Merlier met de Scheldeprijs zijn tweede koers van het seizoen. Al had dat ook al eerder kunnen gebeuren.

Merlier net niet in de E3 Saxo Classic

Dat onthult Merlier in een video van Soudal Quick-Step. "Voor de E3 Saxo Classic (29 maart) zocht de ploeg nog iemand om de beginfase voor zijn rekening te nemen en dat had ik graag gedaan", onthult Merlier.

"Dan moest ik de koers niet uitrijden en kon ik helpen met de positionering." Door zijn verstoorde winter en met zijn huidige conditie was het wel moeilijk geweest. "Maar ik ging er wel een erezaak van gemaakt hebben."

Uiteindelijk werd Merlier niet opgeroepen door Soudal Quick-Step voor de E3 Saxo Classic, een koers waar hij nog nooit aan de start stond. "Ik was ontgoocheld dat ze niet gebeld hadden. Een beetje pijnlijk", lachte Merlier nog.