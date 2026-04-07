"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

Wout van Aert werd voor de derde keer op rij vierde in de Ronde van Vlaanderen. Greg Van Avermaet vreest dat Van Aert er zich zal moeten bij neerleggen dat hij nooit de Ronde van Vlaanderen zal winnen.

Net als in 2023 en 2025 moest Wout van Aert tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Drie keer eindigden Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel voor hem, twee keer ook Mads Pedersen. 

Kan Van Aert de Ronde van Vlaanderen nog winnen?

Van Aert heeft de Ronde van Vlaanderen nu zeven keer gereden, enkel in 2020 stond hij op het podium. Toen verloor Van Aert nipt de sprint van Van der Poel, die toen zijn eerste van drie zeges boekte. 

Greg Van Avermaet pleit dan ook voor realisme bij Van Aert. "Ik denk eerlijk gezegd dat het moeilijk zal worden om ooit nog de Ronde van Vlaanderen te winnen", zegt hij bij HLN Wielerpodcast. 

Gelijkenissen tussen Van Aert en Van Avermaet

"Naarmate hij ouder gaat worden, zal hij dat wel beseffen. Opgeven mag je nooit doen, maar alles zal perfect moeten zijn." Van Avermaet maakte het ook zelf mee, hij won de Ronde van Vlaanderen ook nooit. 

"Op een bepaald moment voel je ook dat je niet kan winnen en dan probeer je een zo goed mogelijk resultaat te rijden. Tot 2020 dacht ik dat ik ooit de Ronde van Vlaanderen zou kunnen winnen. En in 2021 stond ik dan toch nog als derde op het podium."

"Maar je moet ook eerlijk zijn met jezelf. De puzzel kan niet samenvallen als je hem omhoog gooit. Op een bepaald moment voel je wel dat de rest veel sterker is. Zoals dit jaar, daar moet hij gewoon tevreden mee zijn." 

