Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

Florian Vermeersch (27) heeft zoals verwacht zijn contract verlengd bij UAE Team Emirates-XRG. Bij de ploeg van Tadej Pogacar zal Vermeersch nu tot eind 2029 rijden.

Dit voorjaar zette Florian Vermeersch een stevige stap vooruit in voorjaarsklassiekers. Hij werd derde in de Omloop Nieuwsblad en E3 Saxo Classic, in de Ronde van Vlaanderen werd hij afgelopen zondag zevende. 

Het contract van Vermeersch liep eind dit jaar af bij UAE Team Emirates-XRG, maar Vermeersch heeft kunnen overtuigen. De ploeg van Tadej Pogacar kondigde aan dat Vermeersch zijn contract heeft verlengd tot eind 2029. 

"Ik voel bij deze ploeg veel vertrouwen en steun", reageert Vermeersch op de ploegwebsite van UAE. "Dat heeft me doen groeien als renner en daardoor heb ik een stap voorwaarts kunnen zetten."

"We hebben samen al geweldige resultaten geboekt, maar ik geloof dat er nog veel meer te behalen valt voor mij en voor de ploeg. Een contractverlenging tot en met 2029 geeft met de stabiliteit waarmee ik kan blijven verbeteren en mijn grote doelen kan najagen."


Naast Vermeersch verlengde ook Brandon McNulty (28) zijn contract. De Amerikaan zal nu net als onder meer Tadej Pogacar en Jan Christen tot eind 2030 bij de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten rijden. 

