Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

Remco Evenepoel komt zondag niet aan de start van Parijs-Roubaix. Greg Van Avermaet toont begrip voor die beslissing van de olympische kampioen.

Geen verrassende deelname van Remco Evenepoel aan Parijs-Roubaix, de deur is door Red Bull-BORA-hansgrohe snel gesloten. Wellicht om te voorkomen dat er een hele week geruchten zouden zijn.

"Ik was eerlijk gezegd verrast dat hij in de tv-studio na de Ronde die opening liet. Volgens mij bewijst dat vooral hoe zeer hij zich zondag heeft geamuseerd", zegt Greg Van Avermaet bij Het Nieuwsblad.

Hij begrijpt de keuze van Evenepoel ook om niet te starten. "Zonder parcourskennis is het moeilijk." Anders dan de Ronde van Vlaanderen heeft Evenepoel de wegen van Parijs-Roubaix nog niet vaak gedaan op training.

En het zou voor Evenepoel misschien ook wel te veel van het goede geweest zijn. Evenepoel heeft al veel gekoerst dit jaar met onder meer de Ronde van Valencia, UAE Tour en de Ronde van Catalonië.



Daardoor staat de teller van Evenepoel dit jaar al op 23 koersdagen, Pogacar heeft er twintig minder. Evenepoel zal zich nu in Spanje voorbereiden op de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik.