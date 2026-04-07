Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

Remco Evenepoel komt zondag niet aan de start van Parijs-Roubaix. Greg Van Avermaet toont begrip voor die beslissing van de olympische kampioen.

Geen verrassende deelname van Remco Evenepoel aan Parijs-Roubaix, de deur is door Red Bull-BORA-hansgrohe snel gesloten. Wellicht om te voorkomen dat er een hele week geruchten zouden zijn. 

"Ik was eerlijk gezegd verrast dat hij in de tv-studio na de Ronde die opening liet. Volgens mij bewijst dat vooral hoe zeer hij zich zondag heeft geamuseerd", zegt Greg Van Avermaet bij Het Nieuwsblad. 

Hij begrijpt de keuze van Evenepoel ook om niet te starten. "Zonder parcourskennis is het moeilijk." Anders dan de Ronde van Vlaanderen heeft Evenepoel de wegen van Parijs-Roubaix nog niet vaak gedaan op training.

Evenepoel heeft al veel gekoerst in 2026

En het zou voor Evenepoel misschien ook wel te veel van het goede geweest zijn. Evenepoel heeft al veel gekoerst dit jaar met onder meer de Ronde van Valencia, UAE Tour en de Ronde van Catalonië.


Daardoor staat de teller van Evenepoel dit jaar al op 23 koersdagen, Pogacar heeft er twintig minder. Evenepoel zal zich nu in Spanje voorbereiden op de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. 

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

Van Avermaet begripvol over incident aan overweg in de Ronde, Infrabel is streng

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Vermeersch (7de) verklaart tactiek van UAE en Pogacar en geeft ook eigen foutje toe

Evenepoel vindt dat hij maar één ding moet veranderen om Pogacar en Van der Poel te kloppen

Gekoerst in de achtergrond: Stuyven (6de) doet zijn Ronde van Vlaanderen uit de doeken

Rijdt hij ook Parijs-Roubaix? Remco Evenepoel doet opvallende bekentenis

Van der Poel veegt vermoeden compleet van tafel en zegt wat krachten gekost heeft in strijd met Pogacar

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

🎥 Vollering pakt eerste zege in de Ronde, Kopecky valt net naast het podium

Lodewyck streng voor Evenepoel na de Ronde en ziet nog groot verschil met Van der Poel en Pogacar

