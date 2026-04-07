"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

Mads Pedersen moest tevreden zijn met een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Een sterke prestatie van de Deen, die in aanloop naar de Ronde nog eens ten val kwam.

Moeilijk seizoen voor Pedersen

In de Ronde van Valencia brak Mads Pedersen in februari zijn sleutelbeen en pols, maar hij was zes weken later weer fit voor Milaan-Sanremo. Hij werd meteen vierde, maar Pedersen moest daarna ziek afhaken voor In Flanders Fields.

En ook zijn voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen verliep niet perfect. "Ik was begin vorige week bezig aan een trainingsrit, maar in een of ander Belgisch dorp verloor ik plots de controle over mijn fiets en ging onderuit", zegt Pedersen in Lang Distance.

Pedersen kon niet intensief trainen voor de Ronde

"Het was een doodnormale bocht, er was niets aan de hand. Ik reed op ook maar dertien of veertien kilometer per uur." Pedersen viel op zijn rechterhand en het werd hem net allemaal even te veel.

"Echt waar, ik was na die val bijna klaar om alles in te pakken en naar huis te gaan. Ik dacht echt: verdomm, nu moet het toch echt eens stoppen. Ik was er even helemaal klaar mee." Maar Pedersen zette toch door.



Hij had al maanden hard gewerkt om terug te komen, maar moest wel weer zijn trainingen aanpassen. "Door de pijn aan mijn hand kon ik niet normaal op mijn pedalen staan. Ik kon hierdoor geen specifieke intervallen doen met het oog op de Vlaamse hellingen."