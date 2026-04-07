Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Mathieu van der Poel moest net als in Milaan-Sanremo het hoofd buigen voor Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Bij Alpecin-Premier Tech putten ze echter moed uit de vermoeide wereldkampioen voor Parijs-Roubaix.

Pogacar te sterk voor iedereen in de Ronde

Tadej Pogacar versmachtte iedereen in de Ronde van Vlaanderen. Eerst moesten Pedersen en Van Aert lossen, daarna Evenepoel en uiteindelijk ook Van der Poel. Geen vierde zege voor de Nederlander in de Ronde.

Net als in 2023 en 2025 kon Van der Poel het wiel van Pogacar niet meer houden op de laatste beklimming van de Oude Kwaremont. Voor de derde keer in vier jaar was. Pogacar de beste in de Ronde.

Vermoeide Pogacar geeft Alpecin-Premier Tech hoop

Toch moest ook de Sloveen diep gaan om opnieuw de zege te pakken in de Ronde. "Ik zag een getekende Pogacar toen hij over de streep reed", zegt Kristof De Kegel, Head of Performance van Alpecin-Premier Tech, bij HLN.

"Ik heb hem zelfs zelden zo getekend gezien na een eendagskoers." Als Pogacar er zo zou uitzien na dag negen in de Tour, zou De Kegel zich zelfs zorgen maken over een goede afloop. En daar put Alpecin-Premier Tech hoop uit.

Al is de grootste hoop voor de concurrenten van Pogacar wellicht dat er in Parijs-Roubaix geen beklimmingen zijn waar hij het verschil kan maken. Van der Poel won ook niet voor niets drie keer op rij Parijs-Roubaix.