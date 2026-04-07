Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

Remco Evenepoel moet binnenkort alweer afscheid nemen van zijn nieuwe coach. De Luxemburger Dan Lorang vertrek bij Red Bull-BORA-hansgrohe.

Na tien seizoenen neemt de Luxemburger Dan Lorang afscheid van Red Bull-BORA-hansgrohe. "Dan Lorang gaat een nieuwe uitdaging aan buiten de Red Bull-structuur", kondigt de Duitse ploeg aan. 

"Ik wil Dan bedanken voor tien jaar van vertrouwen en impactvolle samenwerking", zegt CEO Ralph Denk. "Als eerste performancecoach van ons team heeft hij sinds 2017 een sleutelrol gespeeld in onze opmars naar de top van de WorldTour en in de ontwikkeling van heel wat atleten."

"Hoewel ik zijn beslissing betreur, respecteer ik volledig zijn wens naar verandering. Deze openheid en eerlijkheid hebben onze samenwerking altijd gekenmerkt. Ik wens Dan het allerbeste voor zijn toekomst, zowel buiten het coachen als buiten onze organisatie."

Nieuwe trainer voor Remco Evenepoel

Lorang vertrek pas eind juli, na de Tour de France, bij Red Bull-BORA-hansgrohe. De Luxemburger was sinds dit seizoen trainer van Remco Evenepoel. Op korte termijn zal er dus niet veranderen voor Evenepoel. 

Maar het betekent dus wel dat Evenepoel over enkele maanden alweer een nieuwe coach krijgt. Tot eind vorig seizoen was de Nederlander Koen Pelgrim jaren de trainer van Evenepoel, hij bleef wel aan boord bij Soudal Quick-Step. 

Ook Vingegaard verloor al zijn trainer

Evenepoel is zo al de tweede topper die zijn trainer ziet vertrekken dit seizoen. Eerder moest Jonas Vingegaard bij Visma-Lease a Bike ook afscheid nemen van zijn coach Tim Heemskerk. 

Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

16:30
