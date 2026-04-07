Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

Remco Evenepoel moest tevreden zijn met de derde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Marc Sergeant zag hem één fout maken.

Overmoed bij Evenepoel in de Ronde?

Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen deed Remco Evenepoel het uitstekend met een derde plaats. De olympische kampioen kon met Van der Poel als enige bij Pogacar blijven op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont.

Daarna zag Marc Sergeant hem toch één fout maken. Evenepoel probeerde op de eerste beklimming op de Paterberg voorbij Pogacar te gaan. "Dat neigde naar overmoed, wat hij meteen cash betaalde", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel kan nog beter worden in de Ronde

Volgens Sergeant zal het Evenepoel alleen maar wijzer maken en gaat zijn eerste Ronde van Vlaanderen hem veel leren. Want Evenepoel deed het beter dan Pogacar en Van der Poel, zij waren bij hun debuut vierde.

Ook Pogacar heeft moeten leren winnen in de Ronde van Vlaanderen. Als Evenepoel nog meer over kasseien zal rijden in de toekomst, zal hij dat volgens Sergeant ook nog meer onder de knie krijgen.



"En wie weet wat er dan wel mogelijk is? Er zit nog rek op", stelt Sergeant nog. Evenepoel lijkt ook de smaak te pakken te hebben, de kans is groot dat hij de komende jaren ook aan de start staat in de Ronde.