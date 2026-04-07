Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

Tim Wellens brak in Kuurne-Brussel-Kuurne zijn sleutelbeen en ligt sindsdien in de lappenmand. UAE Team Emirates-XRG hoopt de Belgische kampioen binnenkort te recupereren.

De Belgische driekleur was afgelopen zondag niet te zien in de Ronde van Vlaanderen, Tim Wellens ligt namelijk nog altijd in de lappenmand. In Kuurne-Brussel-Kuurne liep hij een complexe sleutelbeenbreuk op.

Terugkeer van Wellens in de Ardennen?

Wellens werkt aan zijn revalidatie, dat bevestigt ook ploegleider Fabio Baldato. "Ik hoor alsmaar meer en meer positief nieuws over een nakende rentree", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Deze week komt Wellens echter nog niet in actie.

"Parijs-Roubaix komt zeker nog veel te vroeg voor hem. Als je van zo'n blessure terugkomt, is de kasseiklassieker sowieso niet aan te raden." Wellens reed Parijs-Roubaix nog maar twee keer, in 2024 werd hij 15de bij zijn debuut.

UAE Team Emirates-XRG hoopt dit voorjaar toch nog een beroep te kunnen doen om Wellens. In de Waalse Pijl op 22 april of Luik-Bastenaken-Luik op 26 april zou Wellens zijn rentree kunnen maken.

Wellens brak in 2023 zijn sleutelbeen in de Ronde

Het is niet de eerste keer dat Wellens een complexe sleutelbeenbreuk opliep. In 2023 kwam hij zwaar ten val in de Ronde van Vlaanderen toen Filip Maciejuk met een roekeloos manoeuvre een stevige valpartij veroorzaakte.





Wellens was toen 2,5 maand buiten strijd, midden juni maakte hij toen zijn rentree in de Ronde van Slovenië. De Tour moest Wellens toen wel missen, in augustus 2023 stak hij wel nog de eindzege in de Renewi Tour op zak.