Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

Tim Merlier is klaar voor een nieuwe comeback. De sprinter van Soudal Quick-Step komt woensdag aan de start van de Scheldeprijs.

Moeilijke start van het seizoen voor Merlier

Knieblessures zorgden ervoor dat Tim Merlier afgelopen winter maar weinig kon trainen. Hij moest de start van zijn seizoen uitstellen, pas op 22 maart met de GP Monseré reed hij zijn eerste koers van het seizoen.

Merlier kwam nog iets tekort in de finale en werd 19de. De wedstrijden die nadien op de kalender stonden waren allemaal te zwaar voor Merlier en hij liet ze dan ook aan zich voorbij gaan. Merlier had nog meer tijd nodig om te trainen.

Merlier keert terug in de Scheldeprijs

Nu is Merlier opnieuw klaar om te koersen, laat CEO Jurgen Foré weten aan WielerFlits. "Hij rijdt woensdag in de Scheldeprijs zijn eerste koers." In 2024 en 2025 was Merlier telkens de beste in de Scheldeprijs.

De eerste test van Merlier in de GP Monseré was volgens Foré goed meegevallen en daar is Merlier van kunnen herstellen. Nu heeft hij opnieuw een trainingsblok achter de rug en is hij weer klaar om te koersen.



"Nu begint hij aan zijn koersblok dat begint in Schoten, van daaruit treedt hij terug frequenter in competitie", stelt Foré nog. Welke koersen er nog op het programma staan van Merlier, dat moet nog duidelijk worden.