Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

Foto: © photonews

Heel wat renners reden door het rode licht aan een spoorweg tijdens de Ronde van Vlaanderen. Het parket van Oost-Vlaanderen dreigt dan ook met stevige straffen voor onder meer Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

Incident aan spoorweg in Ronde van Vlaanderen

Na iets meer dan 50 kilometer reed het eerste deel van het peloton door het rode licht op een spoorweg. Die renners hadden volgens het UCI-reglement gediskwalificeerd moeten worden, maar dat gebeurde niet.

Het parket van Oost-Vlaanderen startte wel een onderzoek naar aanleiding van het incident. Intussen zijn zo'n 54 renners geïdentificeerd die door het rode licht zijn gereden en er wordt een proces-verbaal opgesteld. 

Het negeren van het rood licht bij een spoorovergang is een overtreding van de vierde graad, dat is de hoogste in de verkeerswetgeving. En daar hangen ook stevige straffen aan vast, vooral omdat de veiligheid van renners en derden in het gedrang werd gebracht. 

Welke sancties riskeren renners die door rood licht reden?

"We willen benadrukken dat dergelijke overtredingen, ook in een sportieve context, onaanvaardbaar zijn", klinkt het nog. De renners zullen zich wellicht moeten verantwoorden voor de politierechtbank van Dendermonde.

Onder meer Remco Evenepoel en Tadej Pogacar reden door het rode licht en riskeren een boete tussen de 400 en de 5.000 euro. Ook een rijverbod van minimum acht dagen met de auto hangt hen boven het hoofd. 

