Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

Tadej Pogacar wil zondag ook voor het eerst Parijs-Roubaix winnen. Ploegmaat Florian Vermeersch ziet dat de wereldkampioen er helemaal klaar voor is.

Milaan-Sanremo was het eerste grote doel van Tadej Pogacar dit seizoen. De wereldkampioen ging heel vaak de wegen verkennen en kende elke centimeter uit zijn hoofd. En dat loonde ook, want Pogacar won voor het eerst.

Wint Pogacar na Milaan-Sanremo ook Parijs-Roubaix?

Ondanks zijn zware valpartij zette Pogacar een toptijd neer op de Cipressa en Poggio. In de sprint rekende hij dan nog af met Tom Pidcock, bij zijn zesde deelname was het eindelijk prijs in Milaan-Sanremo.

Zondag staat Pogacar nog maar voor de tweede keer aan de start van Parijs-Roubaix, maar ook dat is al lang een doel van de wereldkampioen. Met ploegmaat Florian Vermeersch ging hij het parcours al enkele keren verkennen.

Vermeersch waarschuwt voor sterke Pogacar

"Nu zal hij met veel meer parcourskennis aan de start staan", zei Vermeersch na de Ronde van Vlaanderen bij VRT1. "Want niet alleen de kasseistroken zijn belangrijk, maar ook de aanlopen en tussenstukken."

"Iedereen heeft al gezien dat hij op kasseien kan rijden, ook al viel hij vorig jaar. Maar hij zat daar toen ook al alleen met Van der Poel. Ik maak me dus zeker geen zorgen voor zondag", stelde Vermeersch nog.