'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

Visma-Lease a Bike verloor met Cian Uijtdebroeks en Simon Yates twee klimmers. De Nederlandse ploeg ziet bij Red Bull-BORA-hansgrohe een geschikte vervanger.

Onverwacht afscheid Uijtdebroeks en Yates

Cian Uijtdebroeks had nog een contract tot eind 2027 bij Visma-Lease a Bike, maar besloot om te vertrekken naar Movistar. Simon Yates besloot begin januari dan weer onverwachts om zijn fiets aan de haak te hangen.

Visma-Lease a Bike moest zo het vertrek van twee klimmers opvangen, wat op korte termijn onmogelijk is. De Nederlandse ploeg kijkt wel al naar volgend seizoen en het heeft al iemand op het oog.

Visma-Lease a Bike laat oog vallen op Hindley

Volgens transferspecialist Daniel Benson is Jai Hindley (29) van Red Bull-BORA-hansgrohe, vorig jaar vierde in de Vuelta, een piste voor Visma-Lease a Bike. De Australiër is normaal gezien einde contract.

"We kijken naar een paar renners die onze ploeg zouden kunnen versterken, maar er zijn veel ploegen in dezelfde positie als wij zijn. Er is daarom niet zoveel beweging op het moment", zegt CEO Richard Plugge.



"Als er een grote kans ligt, zoals met Simon (Yates) toen, zullen we die grijpen. Daar staan we altijd voor open. Er zijn wat jongens op de markt, maar niet heel veel", stelt Plugge nog. De transfer van Hindley is dus zeker nog niet rond.