Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

Wout van Aert moest tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Bij Visma-Lease a Bike lijken ze weinig hoop te hebben op een zege in Parijs-Roubaix.

Net als in 2023 en 2025 moest Wout van Aert tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor de derde keer op rij dus, maar het verschil met Pogacar was nu wel net iets meer dan twee minuten, de vorige keren net iets meer dan een minuut.

Van Aert zat meteen in het wiel van Pogacar op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, maar verloor steeds meer terrein. Op de uitloper moest hij een gaatje laten en Van Aert zou nooit meer vooraan in de wedstrijd komen.

Podium hoogste haalbare voor Van Aert in Parijs-Roubaix?

Parijs-Roubaix moet Van Aert in principe beter liggen, in 2022 werd hij tweede en in 2023 derde. Bij Visma-Lease a Bike lijken ze zich echter geen illusies te maken, het podium wordt wellicht het hoogst haalbare.

"De verhoudingen in Parijs-Roubaix zullen wellicht dezelfde zijn, maar ik denk dat de verschillen kleiner zullen zijn", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Het Nieuwsblad. Volgens Niermann is een wedstrijd met Pogacar niet altijd even prettig voor Visma-Lease a Bike.



"Toch geven we de moed niet op en gaan we er opnieuw vol tegenaan. Maar we zagen andermaal de twee sterkste renners aan het werk, en dat zal zondag in Roubaix wellicht opnieuw het geval zijn", doelt Niermann op Pogacar en Van der Poel.