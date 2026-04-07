Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

Wout van Aert moest tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Bij Visma-Lease a Bike lijken ze weinig hoop te hebben op een zege in Parijs-Roubaix.

Van Aert opnieuw vierde in de Ronde

Net als in 2023 en 2025 moest Wout van Aert tevreden zijn met een vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Voor de derde keer op rij dus, maar het verschil met Pogacar was nu wel net iets meer dan twee minuten, de vorige keren net iets meer dan een minuut. 

Van Aert zat meteen in het wiel van Pogacar op de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, maar verloor steeds meer terrein. Op de uitloper moest hij een gaatje laten en Van Aert zou nooit meer vooraan in de wedstrijd komen.

Podium hoogste haalbare voor Van Aert in Parijs-Roubaix? 

Parijs-Roubaix moet Van Aert in principe beter liggen, in 2022 werd hij tweede en in 2023 derde. Bij Visma-Lease a Bike lijken ze zich echter geen illusies te maken, het podium wordt wellicht het hoogst haalbare.

"De verhoudingen in Parijs-Roubaix zullen wellicht dezelfde zijn, maar ik denk dat de verschillen kleiner zullen zijn", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Het Nieuwsblad. Volgens Niermann is een wedstrijd met Pogacar niet altijd even prettig voor Visma-Lease a Bike. 


"Toch geven we de moed niet op en gaan we er opnieuw vol tegenaan. Maar we zagen andermaal de twee sterkste renners aan het werk, en dat zal zondag in Roubaix wellicht opnieuw het geval zijn", doelt Niermann op Pogacar en Van der Poel. 

🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

Dit is de nieuwe ster aan de Belgische wielerhemel: "Een natuurtalent"

Ine Beyen heeft geruststellende boodschap voor Lotte Kopecky

Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Ronde van Vlaanderen krijgt zuur staartje voor Remco Evenepoel en Red Bull

De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

Thijs Zonneveld zag topfavoriet gigantische fout maken in Ronde van Vlaanderen

Adrie van der Poel scherp na Ronde van Vlaanderen: "Zoiets doen kampioenen niet"

Jan Bakelants ziet groot "probleem" met Tadej Pogacar

Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen

Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

Benji Naesen in tegenstelling tot Van Avermaet streng voor het laatste Ronde-uur van Van der Poel

'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

Philip Roodhooft is opvallend positief: "We zijn trots op Van der Poel"

Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Van Aert reflecteert onder oog van Sarah en kinderen: "Niet vergeten hoe sterk Pogacar en Van der Poel zijn"

Kopecky strandt op plaats vier in de Ronde en moet iets toegeven over Vollering

Op het nippertje: Sarah De Bie ontsnapte aan ongeval net voor de Ronde van Vlaanderen

