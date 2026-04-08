🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"

Tim Merlier en Wout van Aert zijn goede makkers. Dat blijkt nog eens uit een video van Soudal Quick-Step, waarin Merlier wel heel hardnekkig supportert voor Van Aert.

Door knieblessures heeft Merlier dit jaar nog maar één koers kunnen rijden. In een video op het YouTube-kanaal van Soudal Quick-Step is te zien hoe hij thuis voor tv naar Dwars door Vlaanderen kijkt. "Wout van Aert lijkt wel indrukwekkend, maar het kan nog krap worden. Ik krijg er stress van. Als ik te veel stress krijg, ga ik een koffie zetten."

Merlier is als kijker nerveuzer dan wanneer hij zelf koerst. Hij praat tegen zoontje Jules in de zetel. "Hij is wel goed, hé, Wout van Aert. Weet je wie dat is? Je hebt met Georges gespeeld in de Tour de France. Weet je het nog? Dat is zijn papa, dat is de papa van Georges." Voor Merlier een goed moment om zijn eigen zoon te knuffelen.

Merlier ziet hoe Van Aert ook laatste medevluchter Larsen overboord gooit. "Ze zitten binnen de vijftien seconden, Van Aert solo... Ik gun het Van Aert ook. Met alle pech die hij al gehad heeft in zijn carrière." Op een gegeven moment neemt Van Aert een bocht iets te wijd maar hij blijft wel recht. "Ai! Ik dacht al dat hij zich mispakte."

Merlier komt met een verklaring waarom hij zo supportert voor Van Aert. "Het is geen ploegmaat, maar het is wel een goede maat van mij. Ik denk dat ze hem gaan pakken. Hij gaat weer verliezen. Paul, waar zit je?" Merlier begint in de finale meer te letten op de positie van Paul Magnier. "Paul zit er niet. Ganna wint? Maar allez zeg, Wouty!"

Merlier en Van Aert kennen elkaar al lang

De goede band tussen Merlier en Van Aert is eenvoudig te verklaren. Ze zijn beiden van dezelfde generatie en hebben allebei een voorliefde voor zowel het veldrijden als het wegwielrennen. Merlier heeft in het verleden ook al regelmatig met Van Aert getraind.