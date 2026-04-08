🎥 Na overtuigende zege in de Scheldeprijs: Tim Merlier moet iets toegeven

Foto: © photonews

Tim Merlier is door de grote poort teruggekeerd. In de Scheldeprijs was hij voor het derde jaar op rij de beste en dat met grote voorsprong, ondanks dat hij zich niet top voelde.

Voor Tim Merlier was de Scheldeprijs nog maar zijn tweede wedstrijd van het seizoen door knieproblemen afgelopen winter. Op 22 maart reed Merlier zijn eerste koers van het seizoen, in de GP Monseré werd hij toen pas 19de. 

Sindsdien heeft Merlier vooral gewerkt aan het wegwerken van zijn conditionele achterstand. Het was echter de vraag hoe het gesteld zou zijn met zijn sprint, maar in de Scheldeprijs werd het duidelijk dat hij daar niets aan heeft ingeboet. 

Merlier schoot als een kanonskogel weg en won met twee vingers in de neus. Pavel Bittner werd tweede, Emilien Jeannière derde. Jasper Philipsen werd pas achtste, Jordi Meeus werd maar 14de. 

Merlier schudt twijfels van zich af met winst in Scheldeprijs

Voor Merlier was zijn eerste zege van het seizoen een stevige opluchting na maanden van twijfel. "Ik kwam met vraagtekens aan de start en ik voelde me eigenlijk niet zo goed vandaag, misschien door de eerste warmte", zei hij in het flashinterview.

"In de laatste ronde werd er nog zwaar gevallen en moest ik mijn beste skills uit het veldrijden gebruiken om een valpartij te vermijden. Ik had ook het gevoel dat er nog weinig in de benen zat."

"Eens ik in die slotkilometer kwam, moest ik er gewoon vol voor gaan. Ik dacht nog even dat ik ingesloten zat, maar ik vond toch wat ruimte", stelde Merlier. En daarna verliep alles perfect. 

"Op 250 meter zette ik mijn sprint in en eens ik op snelheid was wist ik dat het nog moeilijk zou zijn om mij nog te passeren. Deze zege geeft wel een stevige boost voor het vertrouwen."

Verkenning van Parijs-Roubaix niet nuttig? Oliver Naesen onthult voor- en nadelen

19:00
18:30
17:00
16:30
16:00
15:00
14:00
13:30
09:00
13:00
12:30
12:00
11:30
11:00
10:00
07/04
08:00
07:30
07:00
07/04
21:30
20:30
20:00
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04
07/04

