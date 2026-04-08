🎥 Zware kritiek op Van der Poel, Evenepoel én Van Aert: "Terug naar amateurs en ontslag voor ploegleiders"

Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben meegezorgd voor een mooie Ronde van Vlaanderen. Hun bereidheid om te koersen levert ook echter harde woorden op van Chris Horner.

Het mag niet verbazen dat de ex-Vueltawinnaar met de strengste bewoordingen komt: hij noemt renners die in zijn ogen tactisch blunderen in zijn video's vaak knuckleheads, oftewel domkoppen of idioten. Op een gegeven moment vormde zich in 'De Ronde' een elitegroep van 16 renners: daar zaten volgens hem 14 knuckleheads bij.

De enige uitzonderingen in zijn ogen waren Florian Vermeersch en Pogacar. "Van der Poel is een enorme domkop. Hij werkt mee met Pogacar en heeft met Dillier nog een ploegmaat voorop. Het meest slimme is om Pogacar met 58 kilometer solo te laten gaan. Maar Van Aert maakt de grote fout om naar het achterwiel van Pogacar te gaan."

Horner wilde tegenstanders Pogacar niet zien meewerken

Dit speelde zich af op de tweede keer Kwaremont. Nadat Van Aert moest lossen waren Pogacar, Van der Poel en Evenepoel met zijn drieën op pad. Horner kon niet geloven wat hij daarna zag. "Evenepoel begint mee te werken met Pogacar. Of neen: je werkt niet met maar voor Pogacar!" Horner had voor 'De Ronde' al gepleit om niet met Pogacar mee te rijden.

Het is dan ook weinig verrassend dat de Amerikaan scherp is voor de renners die dat wel deden. "Evenepoel is een domkop om op kop te rijden in aanloop naar de Paterberg. Tadej Pogacar, jij bent exceptioneel. Als iedereen zo blijft rijden, kunnen ze hem evengoed de trofeeën geven voor het winnen van vijf Monumenten in één jaar."

Horner streng voor renners en ploegleiders

Horner richt zich tot de veertien renners uit die elitegroep die volgens hem tactisch faalden. "Jullie ploegleiders zouden ontslagen moeten worden en jullie zouden terug naar de amateurs gestuurd moeten worden." In het verleden was Horner ook al streng voor Lefevere, die Evenepoel niet zou geleerd hebben om slim te koersen.