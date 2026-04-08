🎥 Zware kritiek op Van der Poel, Evenepoel én Van Aert: "Terug naar amateurs en ontslag voor ploegleiders"

Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben meegezorgd voor een mooie Ronde van Vlaanderen. Hun bereidheid om te koersen levert ook echter harde woorden op van Chris Horner.

Het mag niet verbazen dat de ex-Vueltawinnaar met de strengste bewoordingen komt: hij noemt renners die in zijn ogen tactisch blunderen in zijn video's vaak knuckleheads, oftewel domkoppen of idioten. Op een gegeven moment vormde zich in 'De Ronde' een elitegroep van 16 renners: daar zaten volgens hem 14 knuckleheads bij.

De enige uitzonderingen in zijn ogen waren Florian Vermeersch en Pogacar. "Van der Poel is een enorme domkop. Hij werkt mee met Pogacar en heeft met Dillier nog een ploegmaat voorop. Het meest slimme is om Pogacar met 58 kilometer solo te laten gaan. Maar Van Aert maakt de grote fout om naar het achterwiel van Pogacar te gaan."

Horner wilde tegenstanders Pogacar niet zien meewerken

Dit speelde zich af op de tweede keer Kwaremont. Nadat Van Aert moest lossen waren Pogacar, Van der Poel en Evenepoel met zijn drieën op pad. Horner kon niet geloven wat hij daarna zag. "Evenepoel begint mee te werken met Pogacar. Of neen: je werkt niet met maar voor Pogacar!" Horner had voor 'De Ronde' al gepleit om niet met Pogacar mee te rijden.

Het is dan ook weinig verrassend dat de Amerikaan scherp is voor de renners die dat wel deden. "Evenepoel is een domkop om op kop te rijden in aanloop naar de Paterberg. Tadej Pogacar, jij bent exceptioneel. Als iedereen zo blijft rijden, kunnen ze hem evengoed de trofeeën geven voor het winnen van vijf Monumenten in één jaar."

Horner streng voor renners en ploegleiders

Lees ook... Van der Poel gewaarschuwd door ASO-parcoursbouwer, maar die ziet ook redmiddel voor Mathieu én Wout
Horner richt zich tot de veertien renners uit die elitegroep die volgens hem tactisch faalden. "Jullie ploegleiders zouden ontslagen moeten worden en jullie zouden terug naar de amateurs gestuurd moeten worden." In het verleden was Horner ook al streng voor Lefevere, die Evenepoel niet zou geleerd hebben om slim te koersen.

Van der Poel gewaarschuwd door ASO-parcoursbouwer, maar die ziet ook redmiddel voor Mathieu én Wout

12:30
Van Aert laat zich er nogmaals over uit of hij voorzichtiger is sinds hij vader is van Georges en Jerome

13:30
Van Aert enorm gesteund door Belgische sporter in opmars: "Ik hoop heel hard dat mijn idee uitkomt"

10:00
Mister Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel steekt er toch nog bovenuit

07:00
Florian Vermeersch heeft naast veel lof ook kritiek gekregen: Herregodts verdedigt zijn tactische keuzes

13:00
🎥 Merlier vertelt zoontje Jules hoe hij meeleeft met Van Aert: "Dat is de papa van Georges, weet je nog?"

09:00
Houdt dit Van Aert tegen in Roubaix? "Dat is toch een probleem"

08:00
Eerste Scheldeprijs zonder nummer 2 van 1960: wielerwereld rouwt om Marcel Buys

12:00
UPDATE: Organisatie grijpt drastisch in en straft schuldige na zware val van Landa, renner moet opgeven

11:30
Parket dreigt met vervolging en Pogacar reageerde fel: Vanmarcke wijst instanties met de vinger

07:30
"Eerlijk zijn met jezelf": Van Avermaet trekt stevige conclusie over Van Aert

20:30
Samenwerking stopt: Red Bull-BORA-hansgrohe en Remco Evenepoel incasseren stevige domper

15:00
Tactische blunder in de Ronde? Ex-prof is het niet eens met Adrie van der Poel

07/04
Wat maakt Florian Vermeersch plots zo goed? Ex-renner doet boekje open

21:30
Boonen nog alleen recordhouder: Van der Poel kan in Parijs-Roubaix straffe statistiek evenaren

17:00
Stevige boete én rijverbod: Evenepoel, Pogacar en co riskeren strenge straf

16:30
Van der Poel is gewaarschuwd: Vermeersch onthult waarom Pogacar ook grote kans maakt in Parijs-Roubaix

20:00
"Een beetje pijnlijk": Merlier over telefoontje dat niet kwam van Soudal Quick-Step

19:00
📷 Regenboogtrui brengt nu al recordbedrag op, Pogacar toont ook zijn groot hart

18:30
🎥 Supertalent Paul Seixas (19) rijdt iedereen in de vernieling, Uijtdebroeks doet goede zaak in Baskenland

18:00
Wout van Aert krijgt harde boodschap: ploegleider klaar en duidelijk over Parijs-Roubaix

07/04
Snelle terugkeer van Tim Wellens? UAE Team Emirates-XRG heeft nieuws over zijn blessure

16:00
🎥 Toch nog altijd kopzorgen: Tim Merlier blikt vooruit op zijn rentree in de Scheldeprijs

14:00
'Visma-Lease a Bike laat oog vallen op topper van Red Bull-BORA-hansgrohe'

07/04
"Ik was er even helemaal klaar mee": Pedersen doet boekje open over nieuwe tegenslag

07/04
UAE looft concurrent van Tadej Pogacar: "Het karakter van een kampioen"

07/04
Florian Vermeersch legt helder uit waarom hij Tadej Pogacar langer trouw blijft

07/04
Sergeant zag Evenepoel één cruciale fout maken in de Ronde van Vlaanderen

07/04
Beresterke Ronde, maar Klaas Lodewyck stipt toch belangrijk werkpunt aan voor Remco Evenepoel

06/04
Pogacar te kloppen in Parijs-Roubaix? Ploeg van Van der Poel put hoop uit één iets

07/04
Naesen ziet kwalijke evolutie door Pogacar: "Het gaat nog een stap verder"

07/04
Geen Evenepoel in Parijs-Roubaix: Van Avermaet ziet twee goede redenen

07/04
Soudal Quick-Step kondigt nieuwe terugkeer van Tim Merlier aan

07/04
Tom Dumoulin ziet cruciaal moment waar Van der Poel mogelijk de koers verloor

06/04
Van Avermaet zet Van der Poel haast helemaal uit de wind en komt tot sombere vaststelling over Van Aert

06/04
Deelnemen of niet? Remco Evenepoel neemt definitieve beslissing over Parijs-Roubaix

06/04

